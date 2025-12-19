Лыжи. Кубок России. Ардашев, Червоткин, Терентьев и Большунов выступят в классическом спринте

Ардашев, Терентьев и Большунов выступят в классическом спринте на Кубке России.

20 декабря на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске пройдет мужской классический спринт.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

4-й этап

Ижевск

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11.00 по московскому времени, начало финалов – 12.55 по московскому времени

Прямая трансляция – Матч! Арена (квалификация), Матч ТВ (финалы)

Старт-лист

4. Артем Мальцев

6. Денис Филимонов

7. Егор Митрошин

8. Андрей Кузнецов

9. Дмитрий Жуль

10. Сергей Ардашев

11. Владимир Фролов

12. Алексей Червоткин

13. Илья Семиков

14. Ермил Вокуев

16. Александр Терентьев

17. Андрей Ларьков

20. Виктор Жуль

21. Сергей Забалуев

22. Константин Тиунов

24. Александр Большунов

27. Александр Бакуров

28. Никита Родионов

29. Иван Якимушкин

30. Павел Соловьев

33. Александр Ившин

34. Глеб Ретивых

35. Илья Порошкин

42. Евгений Белов

Полный старт-лист – здесь .

