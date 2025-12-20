4

Американский фигурист Десятов отстранен пожизненно из-за дела о сексуальном насилии

Американец Десятов пожизненно отстранен из-за обвинений в домогательствах.

Американский центр безопасности спорта (US Center for SafeSport) пожизненно отстранил фигуриста Ивана Десятова.

Осенью 2024-го эстонская фигуристка Солен Мазинг заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны другого спортсмена.

В СМИ появилась информация, что она обвиняет Десятова, которого в тот момент временно отстранил SafeSport. В ноябре 2024-го Международный союз конькобежцев (ISU) тоже временно отстранил Десятова.

19 декабря 2025-го SafeSport вынес решение о пожизненной дисквалификации, в базе данных центра отмечается, что это решение может быть обжаловано.

Десятов выступал в танцах на льду. Ему 24 года, он родился в Москве, до 2021 года представлял Россию, потом перешел в сборную Беларуси, а с 2022 года начал выступать за США.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: US Center for SafeSport
logoсборная США
Иван Десятов
дисквалификации
происшествия
танцы на льду
