Артета про 1:0 с «Эвертоном»: «Были отрезки, когда «Арсенал» доминировал, но мало создавал. Я рад победе и поздравляю «Эвертон» с прекрасным стадионом – у меня от его красоты мурашки»

Артета после победы над «Эвертоном»: не следим за «Сити», делаем то, что можем.

Микель Артета доволен матчем на стадионе «Эвертона » (1:0) в АПЛ .

«Я очень рад победе, тут действительно очень сложно играть. Это очень хорошо организованный соперник. Хочу, кстати, отметить то, насколько прекрасный стадион тут построили, у меня от этой красоты мурашки. Поздравляю.

В первом тайме были отрезки, когда мы по-настоящему доминировали, но создавали не так много моментов. Мы забили гол. А во втором тайме у нас было три явных голевых момента, и в АПЛ их надо использовать, если хочешь провести конец матча в более расслабленном состоянии.

Мы не смотрим на «Ман Сити ». Знаю, что вы, ребята, следите. Мы можем контролировать только свою игру и свои результаты, и мы знаем, сколько еще играть и насколько сложна эта лига. Вот и все. Надо наслаждаться каждым днем, делать все, что в наших силах, и тогда посмотрим, куда это нас приведет», – сказал главный тренер «Арсенала » в интервью Sky Sports.