Панарин с дублем и победным буллитом – 1-я звезда матча с «Филадельфией». У форварда «Рейнджерс» 36 очков в 36 играх сезона

Артемий Панарин стал первой звездой матча против «Филадельфии».

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился дублем, а также реализовал победный буллит в матче против «Филадельфии» (5:4 Б) в регулярном чемпионате НХЛ . Россиянина признали первой звездой встречи.

Теперь на счету Панарина 36 (13+23) очков в 36 матчах при полезности «минус 4». Он лучший бомбардир и снайпер «Рейнджерс » в сезоне на данный момент.

Второй звездой матча стал Мика Зибанежад с голом и ассистом, третья звезда – Трэвис Сэнхайм с 1+1.