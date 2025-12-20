Панарин с дублем и победным буллитом – 1-я звезда матча с «Филадельфией». У форварда «Рейнджерс» 36 очков в 36 играх сезона
Артемий Панарин стал первой звездой матча против «Филадельфии».
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился дублем, а также реализовал победный буллит в матче против «Филадельфии» (5:4 Б) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянина признали первой звездой встречи.
Теперь на счету Панарина 36 (13+23) очков в 36 матчах при полезности «минус 4». Он лучший бомбардир и снайпер «Рейнджерс» в сезоне на данный момент.
Второй звездой матча стал Мика Зибанежад с голом и ассистом, третья звезда – Трэвис Сэнхайм с 1+1.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
