Титов о тренере для «Спартака»: «Тихонов созрел. Вы сразу вернете людей на трибуны, ведь это любимец, кумир»

Титов о тренере для «Спартака»: Тихонов созрел.

Экс-капитан «Спартака » Егор Титов поделился мнением о том, кто мог бы стать новым главным тренером команды.

– Кто должен стать новым тренером «Спартака»? Оставить Вадима Романова или нанять нового специалиста? И если нового – отечественного или зарубежного?

– Сегодня решает все спортивный директор [Франсис Кахигао ]. Он иностранец, который, видимо, видит тренером иностранца.

Если вы даете шанс всем – неважно, топовый это был футболист, человек, который вообще не играл в футбол, видел футбол с Луны, чуть-чуть поиграл в школе, – можно дать шанс своим. У вас есть Тихонов – вы сразу вернете людей на трибуны, ведь это свой любимец, кумир.

Мне кажется, Тихонов уже созрел. Другое дело, захочет ли он. Учитывая, что очень много иностранцев сегодня в «Спартаке», лучше общаться с футболистом на родном языке. Поэтому здесь понятно, что российскому тренеру будет нереально сложно работать сегодня в «Спартаке».

Но я за россиян. У нас нет еврокубков, и непонятно, когда они будут. Есть примеры Семака, Талалаева. Должна быть стабильность.

– Многие говорят, что надо вновь дать шанс Дмитрию Аленичеву. Вы с ним работали в «Спартаке» – на ваш взгляд, он готов к возвращению?

– А почему нет? Человек постоянно в футболе, он в теме. Другое дело, что не было практики, но это не проблема. Потому что зная Аленичева, если он берется за что-то, то это глобально, – сказал Титов.