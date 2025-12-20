  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Титов о тренере для «Спартака»: «Тихонов созрел. Вы сразу вернете людей на трибуны, ведь это любимец, кумир»
16

Титов о тренере для «Спартака»: «Тихонов созрел. Вы сразу вернете людей на трибуны, ведь это любимец, кумир»

Титов о тренере для «Спартака»: Тихонов созрел.

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов поделился мнением о том, кто мог бы стать новым главным тренером команды.

– Кто должен стать новым тренером «Спартака»? Оставить Вадима Романова или нанять нового специалиста? И если нового – отечественного или зарубежного?

– Сегодня решает все спортивный директор [Франсис Кахигао]. Он иностранец, который, видимо, видит тренером иностранца.

Если вы даете шанс всем – неважно, топовый это был футболист, человек, который вообще не играл в футбол, видел футбол с Луны, чуть-чуть поиграл в школе, – можно дать шанс своим. У вас есть Тихонов – вы сразу вернете людей на трибуны, ведь это свой любимец, кумир.

Мне кажется, Тихонов уже созрел. Другое дело, захочет ли он. Учитывая, что очень много иностранцев сегодня в «Спартаке», лучше общаться с футболистом на родном языке. Поэтому здесь понятно, что российскому тренеру будет нереально сложно работать сегодня в «Спартаке».

Но я за россиян. У нас нет еврокубков, и непонятно, когда они будут. Есть примеры Семака, Талалаева. Должна быть стабильность.

– Многие говорят, что надо вновь дать шанс Дмитрию Аленичеву. Вы с ним работали в «Спартаке» – на ваш взгляд, он готов к возвращению?

– А почему нет? Человек постоянно в футболе, он в теме. Другое дело, что не было практики, но это не проблема. Потому что зная Аленичева, если он берется за что-то, то это глобально, – сказал Титов.

«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?2910 голосов
НьюкаслНьюкасл
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoАндрей Тихонов
logoФрансис Кахигао
logoСпартак
logoЕгор Титов
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Аленичев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жирков о тренере для «Спартака»: «Лучший вариант – воспитанник с тренерской лицензией. Титов, Тихонов – когда нет еврокубков, можно экспериментировать»
17 декабря, 12:05
«Енисей» и Тихонов расторгли контракт: «Учитывая ситуацию в команде и турнирное положение, мы пришли к выводу, что необходимо внести изменения»
9 декабря, 10:24
Титов о «Спартаке»: «По игре должны быть в тройке. Хотел бы, чтобы команду возглавил спартаковец – Тихонов, Парфенов, Аленичев. Тогда сам буду бегать на матчи и искать билеты!»
8 декабря, 23:02
Главные новости
Мбаппе исполнилось 27 лет. «ПСЖ», «Реал» и сборная Франции поздравили форварда
39 минут назад
Юрист Сафонова о Матвее и Забарном: «ПСЖ» классно управляет командой, проблем нет. Если бы был конфликт, не было бы сделки по Забарному или Сафонову искали бы новую команду»
сегодня, 08:38
ФИФА подтвердила, что Кержаков забил Германии, а не Аршавин. Рекорд Дзюбы под угрозой, окончательное решение примет РФС (Иван Карпов)
сегодня, 08:35Видео
Чемпионат Германии. «Байер» против «Лейпцига», «Айнтрахт» сыграет с «Гамбургом», «Бавария» в воскресенье встретится с «Хайденхаймом»
сегодня, 08:25
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Ливерпуль» против «Тоттенхэма», «Арсенал» сыграет с «Эвертоном»
сегодня, 04:33
Чемпионат Испании. «Реал» против «Севильи», «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Леванте»
сегодня, 07:55
Лапочкин о задержанном Егорове: «Мажич закрывает глаза на ошибки Егора и безгранично доверяет. С 1 января он должен стать арбитром ФИФА»
сегодня, 07:28
Зырянов о назначении главой «Зенита»: «Отказывался, но пришлось согласиться. Психологически тяжеловато перейти в кабинет с футбольного поля»
сегодня, 07:22
Сегодня на Спортсе’’ последний день голосования за лучшего спортсмена России-2025 – выбирайте топ-3
сегодня, 08:05
Сафонов тащил со сломанной рукой, победы Петросян и Гуменника в короткой программе, «Болонья» выбила «Интер» из Суперкубка, Джошуа побил Пола, Роналду показал торс после сауны и другие новости
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Сборная России выложила фото Дзюбы и Кержакова на фоне решения ФИФА переписать гол Германии на Александра: «Просто архивное фото»
11 минут назадФото
Ловчев назвал Кордобу открытием года в российском футболе: «Сильнейший игрок последних лет»
сегодня, 08:50
Кубок Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Фонтене», «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье
сегодня, 08:23
Маркиньос – лучший ассистент «Спартака» в 2025-м. Вингер также лучший по «гол+пас» – 7+10
сегодня, 08:19
Корнеев назвал Талалаева лучшим тренером РПЛ: «Балтика» при нем узнаваема и способна выиграть у любого соперника»
сегодня, 07:58
Игроки «Реала» навестят детей в больницах на Рождество, сказал Перес: «Всегда помните о тех, кто страдает и смотрит на вас с особой надеждой – это дает им силы»
сегодня, 07:43
«Эвертон» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:15
Агент Азмуна допустил возвращение в РПЛ: «Пока разговоров не было, только интерес»
сегодня, 06:55
«Ювентус» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:38
Мареске не нужно больше полномочий в селекции «Челси»: «Состав очень хороший. Я полностью доволен»
сегодня, 06:26