В сети появилась реклама мессенджера MAX с Дзюбой, пародирующим свое интимное видео

Появился видеоролик, в котором Артем Дзюба рекламирует мессенджер MAX.

В сети опубликовано видео, сделанное в стиле известного ролика эротического содержания с участием форварда.

Полуобнаженный 37-летний футболист лежит в постели и снимает себя на камеру, приговаривая: «О да! А что у тебя есть еще? М-м-м! Как же ты круто выглядишь!»

Затем он направляет объектив в сторону нижней части своего тела – и становится понятно, что он листает ленту сообщений в мессенджере, держа телефон в области пояса.

Рекламный токен видео (ERID) указан в едином реестре интернет-рекламы. В описании видео указаны ИНН и название разработчиков MAX – ООО «Коммуникационная платформа».