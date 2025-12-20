Видео
В сети появилась реклама мессенджера MAX с Дзюбой, пародирующим свое интимное видео

Появился видеоролик, в котором Артем Дзюба рекламирует мессенджер MAX.

В сети опубликовано видео, сделанное в стиле известного ролика эротического содержания с участием форварда.

Полуобнаженный 37-летний футболист лежит в постели и снимает себя на камеру, приговаривая: «О да! А что у тебя есть еще? М-м-м! Как же ты круто выглядишь!»

Затем он направляет объектив в сторону нижней части своего тела – и становится понятно, что он листает ленту сообщений в мессенджере, держа телефон в области пояса.

Рекламный токен видео (ERID) указан в едином реестре интернет-рекламы. В описании видео указаны ИНН и название разработчиков MAX – ООО «Коммуникационная платформа».

Опубликовал: Александр Суряев
Материалы по теме
