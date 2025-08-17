Ярчайшая ничья «Спартака» и «Зенита», Чимаев – чемпион UFC, разгромы от «Барсы» и «Ман Сити», «Бавария» взяла Суперкубок Германии, Голдобин в списке отказов и другие новости

1. «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в самом ярком матче старта сезона Мир РПЛ – 2:2. В первом тайме петербуржцы быстро вышли вперед после пенальти , но москвичи вышли вперед благодаря голам Маркиньоса и Жедсона. Второй тайм начался с удаления Дугласа, но это не помешало Соболеву сравнять счет. В концовке «Спартак» мог вырвать победу, но Барко дважды коснулся мяча во время пенальти. Обе команды продлили серии без побед и сильно отстали от лидеров.

Вместо церемонии открытия игры «Матч ТВ» показал ролик с гладиатором и львом. Фанатам «Спартака» это не очень понравилось – отреагировали оскорбительной кричалкой . Также звучал заряд «Зенит» – позор российского футбола». А еще болельщики красно-белых оскорбляли Соболева и протягивали ему купюры.

«Балтика» упустила победу над «Локомотивом» – 1:1. Калининградцы ни разу не проиграли за 5 туров, а москвичи останутся лидерами РПЛ после 5-го тура.

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Касинтуры – 3:1. При Черчесове у грозненцев пока только победы в чемпионате.

2. Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей в главном событии UFC 319 и стал чемпионом промоушена в среднем весе. Все результаты вечера – здесь .

3. «Бавария» взяла Суперкубок Германии, обыграв «Штутгарт» – 2:1. Для Харри Кейна это второй трофей в клубе – в «Тоттенхэме» не было ни одного.

4. «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Вулверхэмптон» (4:0) в 1-м туре АПЛ благодаря дублю Холанда. «Тоттенхэм» крупно обыграл «Бернли» (3:0), «Астон Вилла» поделила очки с «Ньюкаслом» (0:0).

5. «Барселона» в гостях разгромила «Мальорку» (3:0) в 1-м туре Ла Лиги, Ямаль забил и ассистировал Рафинье. «Мальорка» уже в первом тайме осталась вдевятером и была возмущена одним из голов «Барсы». Остальные результаты тура можно найти здесь .

Прямо в день матча «Барса» зарегистрировала Жоана Гарсию и Маркуса Рэшфорда .

6. «Спартак» поместил Голдобина в список отказов. Агент форварда, набравшего 67 очков за 74 игры в прошлом сезоне КХЛ, рассказал о предложении хоккеисту из НХЛ.

7. Ронни О’Салливан сделал два максимальных брейка за матч на турнире Saudi Arabia Masters. Снукерист обновил рекорд по максимумам – теперь у англичанина их 17.

8. Дмитрий Песков сообщил , что Путин и Трамп не обсуждали вопрос возвращения российских спортсменов во время переговоров на Аляске.

9. Фанат в инвалидной коляске оскорбил Семеньо на почве расизма. 47-летнего болельщика «Ливерпуля» вывели со стадиона в перерыве матча с «Борнмутом», Полиция его арестовала .

10. МЛС. Гол Месси принес «Интер Майами» победу над «Гэлакси» (3:1, Лео забил после выхода на замену и пропуска 2 игр из-за травмы), гол Миранчука (Алексей забил в 3-м матче подряд ) не спас «Атланту» в матче с «Колорадо» (1:3).

11. В чемпионате Франции «Монако» Александра Головина обыграл «Гавр» (3:1), «Ланс» уступил «Лиону» (0:1), «Ницца» проиграла «Тулузе» (0:1).

12. Мохаммед Али занял первое место в голосовании Спортса’ ’ за лучшего тяжеловеса в истории бокса. Усик – пятый.

13. «Бриллиантовая лига». Дюплантис, Вархольм, Керр, Томпсон, Бол, Паулино, Цегай, Джефферсон одержали победы.

14. Чемпионат России по регби. «Слава» уступила «Локомотиву», «ВВА-Подмосковье» проиграло «Металлургу».

15. Забарный и Сафонов общались после перехода украинца в «ПСЖ». Защитник подписан на всех игроков парижан в соцсети, кроме Матвея.

16. Загитова стала 3-й в рейтинге известных и влиятельных татар Москвы по версии «Бизнес Online». Алина обошла Кабаеву, Валиеву, Тарпищева, Файзуллина, Нургалиева, Набиуллину.

17. Александра Трусова вышла на лед с новорожденным сыном.

Цитаты дня.

Губерниев о встрече Путина и Трампа на Аляске: «Итог позитивный, свет есть в конце тоннеля – мы понимаем все, куда идти»

Роднина о пенсиях: «Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население достаточно для своей страны? »

Семак о 2-й желтой Дугласа в матче со «Спартаком»: «Не согласен абсолютно, не было акцентированного надавливания . Удаление в таком матче – кому оно нужно?»

Талалаев – комментатору матча с «Локо» на бровке о Неценко: «Равная игра, #####? Спроси у него! Скажи я спрашиваю, #####!»

Георгий Черданцев: «Я за лимит на иностранцев среди тренеров, но против лимита на игроков. В российском футболе появляются тренеры, не всегда заслуживающие занимать места наших»

Журова об ограничении звонков в мессенджерах: «Раньше как-то звонили по простому телефону, и проблем не было. Это сделано для безопасности »

Пластический хирург считает, что Роналду потратил до 250 000 долларов на ринопластику, PRP-терапию, лифтинг бровей и другие процедуры: «Выглядит естественно, в отличие от Тома Брэди»