«Мальорка» в матче с «Барселоной» осталась вдевятером к концу 1-го тайма. Мурики получил красную за удар вратарю ногой в голову, у Морланеса две желтые за споры и фол на Ямале

«Барселона» осталась в большинстве в 1-м тайме игры с «Мальоркой».

Команды встречаются в 1-м туре чемпионата Испании , счет к перерыву – 2:0 в пользу «блауграны».

Хозяева остались в меньшинстве уже на 33-й минуте, когда полузащитник Мануэль Морланес получил вторую желтую карточку за нарушение правил на Ламине Ямале . Первую главный судья Хосе Мунуэра Монтеро продемонстрировал испанцу на 24-й минуте за споры.

На 36-й минуте нападающий Ведат Мурики ударил вратаря «Барселоны» Жоана Гарсию ногой в голову или шею на линии штрафной площади. Сперва арбитр предупредил футболиста сборной Косово, но после изучения повтора решил удалить.

Таким образом, первый тайм «Мальорка» доигрывала вдевятером.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

