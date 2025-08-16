«Мальорка» в матче с «Барселоной» осталась вдевятером к концу 1-го тайма. Мурики получил красную за удар вратарю ногой в голову, у Морланеса две желтые за споры и фол на Ямале
Команды встречаются в 1-м туре чемпионата Испании, счет к перерыву – 2:0 в пользу «блауграны».
Хозяева остались в меньшинстве уже на 33-й минуте, когда полузащитник Мануэль Морланес получил вторую желтую карточку за нарушение правил на Ламине Ямале. Первую главный судья Хосе Мунуэра Монтеро продемонстрировал испанцу на 24-й минуте за споры.
На 36-й минуте нападающий Ведат Мурики ударил вратаря «Барселоны» Жоана Гарсию ногой в голову или шею на линии штрафной площади. Сперва арбитр предупредил футболиста сборной Косово, но после изучения повтора решил удалить.
Таким образом, первый тайм «Мальорка» доигрывала вдевятером.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
