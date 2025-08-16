Пластический хирург считает, что Роналду потратил до 250 000 долларов на ринопластику, PRP-терапию, лифтинг бровей и другие процедуры: «Выглядит естественно, в отличие от Тома Брэди»

Пластический хирург из Нью-Йорка оценил изменения во внешности Криштиану Роналду.

Эли Левин, директор клиники пластической хирургии и дерматологии, не осматривал и не лечил португальца, но проанализировал перемены по фотографиям. Первым делом он высказался об изменившем форму носе: переносица стала более «утонченной», боковые стенки «значительно сужены».

«Это соответствует ринопластике, при которой проработан не только кончик носа, явно ставший изящнее, вся верхняя часть, включая спинку носа, тоже приобрела более четкие очертания. Это указывает на то, что, вероятно, была выполнена работа с хрящами, а также высока вероятность, что кости носа были сломаны и переформированы», – сказал Левин.

Далее хирург изучил улыбку форварда «Аль-Насра ».

«Раньше была видна десна, но позже она полностью исчезла. Возможно, он удалил часть кости в этой области и приподнял зону верхних зубов, что устраняет эффект «десневой улыбки», – отметил руководитель клиники.

«Его щеки не сильно отличаются от того, что было в 18-19 лет, он выглядит не хуже, чем прежде. Он остается стройным и подтянутым – это комплимент, а не критика. Обычно в 40 лет при такой форме теряется объем в этой зоне. Тот факт, что он сохраняет его, говорит о добавлении объема – возможно, за счет филлеров, переноса жира или других методов», – сказал специалист.

По мнению Левина, Роналду, вероятно, прошел процедуру эндоскопического лифтинга бровей в сочетании с введением ботокса и, возможно, лазерной шлифовкой: «Процедура включает пять крошечных разрезов в зоне линии волос, которые легко скрыть, если есть волосы. Это одна из моих любимых операций, потому что она практически бесследная».

Левин также считает, что Криштиану мог пройти PRP-терапию (использование плазмы крови для стимуляции роста волос) или небольшую пересадку волос.

«Его линия волос абсолютно не изменилась. Дело может быть в идеальной генетике, но также вероятно, что были какие-то процедуры. Даже у людей с «хорошими генами» обычно слегка отступают виски, формируя «вдовий пик», – сказал эксперт.

Хирург выдвинул предположение, что Роналду потратил на все процедуры от 100 000 до 250 000 долларов.

«Я бы сказал, что это означает, что он все делает правильно. Я имею в виду, что процедуры выполнены так, чтобы выглядеть естественно и впечатляюще. Проблема многих в том, что они делают слишком много за короткое время, но постепенные изменения на протяжении многих лет выглядят натурально.

Том Брэди, вероятно, до завершения карьеры делал не так много процедур, не считая пересадки волос. А потом, возможно, провел множество процедур за короткое время, и теперь это выглядит неестественно, на мой взгляд», – сказал Левин.