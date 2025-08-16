«Ахмат» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
«Ахмат» примет «Крылья Советов» в 5-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «Ахмат-Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига. 5 тур
16 августа 17:30, Ахмат-Арена
Не начался
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
