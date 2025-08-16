Георгий Черданцев: «Я за лимит на иностранцев среди тренеров, но против лимита на игроков. В российском футболе появляются тренеры, не всегда заслуживающие занимать места наших»

Георгий Черданцев выступил за лимит на иностранных тренеров в чемпионате России.

«Хотел бы повторить одну мысль, которую ранее я высказывал, и был не то чтобы поднят на смех, но руководители нашего футбола так сказали мне в кулуарных беседах, что это нереально воплотить, потому что это технически невозможно – я за лимит на иностранцев среди тренеров.

Я против лимита на футболистов – потому что игроки должны в честной конкуренции завоевывать свое место на футбольном поле, а не по паспорту.

А вот что касается тренеров, то здесь нужно что-то делать, потому что в российском футболе появляются тренеры, которые далеко не всегда заслуживают того, чтобы занимать места наших, отечественных специалистов. У них порой недостаточно титулов в послужном списке.

Я за то, чтобы были критерии, по которым иностранный тренер может оказываться у руля российской команды», – сказал комментатор «Матч ТВ ».