  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Георгий Черданцев: «Я за лимит на иностранцев среди тренеров, но против лимита на игроков. В российском футболе появляются тренеры, не всегда заслуживающие занимать места наших»
54

Георгий Черданцев: «Я за лимит на иностранцев среди тренеров, но против лимита на игроков. В российском футболе появляются тренеры, не всегда заслуживающие занимать места наших»

Георгий Черданцев выступил за лимит на иностранных тренеров в чемпионате России.

«Хотел бы повторить одну мысль, которую ранее я высказывал, и был не то чтобы поднят на смех, но руководители нашего футбола так сказали мне в кулуарных беседах, что это нереально воплотить, потому что это технически невозможно – я за лимит на иностранцев среди тренеров.

Я против лимита на футболистов – потому что игроки должны в честной конкуренции завоевывать свое место на футбольном поле, а не по паспорту.

А вот что касается тренеров, то здесь нужно что-то делать, потому что в российском футболе появляются тренеры, которые далеко не всегда заслуживают того, чтобы занимать места наших, отечественных специалистов. У них порой недостаточно титулов в послужном списке.

Я за то, чтобы были критерии, по которым иностранный тренер может оказываться у руля российской команды», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?17850 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовано: Sports
Источник: «Российская газета»
logoГеоргий Черданцев
лимит на легионеров
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoСпартак
logoЛокомотив
logoЦСКА
logoКраснодар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Георгий Черданцев: «Спартак» запутался в иностранцах, красно‑белых должен тренировать россиянин. Золото 2017 года – стечение обстоятельств»
45сегодня, 08:45
Черданцев пришел в ужас от стадиона «Шинника» в 96-м. Теперь арену могут снести ради офиса банка
11311 августа, 22:15Видео
Черданцев о претензиях Станковича к Иванову: «По-русски это выглядело бы отвратительно, наверно. По-итальянски звучит как музыка. К счастью, итальянский язык очень красив»
319 августа, 21:44
Георгий Черданцев: «Стать Заболотным непросто. Антон работает как черт – понимает, что суперталантом не одарен, но берет за счет трудолюбия. Это заслуживает уважения»
378 августа, 15:54
Главные новости
АПЛ стартовала! «Ман Сити» в гостях у «Вулвс», «Астон Вилла» против «Ньюкасла», «Тоттенхэм» примет «Бернли», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
4873 минуты назадLive
Ван Дейк о ситуации с Семеньо: «Полный позор. Расизм все еще существует – и в этом его опасность»
13 минуты назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого играет с «Чжэцзяном», Спортс’’ показывает матч в прямом эфире
3 минуты назадВидео
Мостовой о возможном увольнении Станковича: «Получаешь деньги и уезжаешь – ничего плохого. «Спартак» же не распадется»
1738 минут назад
Аморим о том, что «МЮ» не претендует на титул АПЛ: «Нужно быть реалистами. Хотим вернуться в еврокубки, но не можем все изменить за четыре недели»
1048 минут назад
Тебас уверен, что «Барса» и «Вильярреал» сыграют в Майами: «Нужно получить разрешение УЕФА и ФИФА. Клубы сами решают, где им играть»
14сегодня, 10:30
Чемпионат России. «Спартак» против «Зенита», «Локо» в гостях у «Балтики», ЦСКА сыграет с «Динамо» в воскресенье
197сегодня, 10:03
«Ливерпуль» о Семеньо: «Осуждаем расизм и дискриминацию – им нет места ни в обществе, ни в футболе. Будем поддерживать расследование полиции»
6сегодня, 10:01
У кого из легенд «Ливерпуля» семь голов в свои ворота? Узнайте в нашей игре
сегодня, 10:00Тесты и игры
Левандовски о Ямале и Мастантуоно: «На «Реал» давят, чтобы они нашли кого-то вроде Ламина – это невозможно, такие игроки появляются раз в 10 лет. Как нельзя найти следующего Роналду и Месси»
29сегодня, 09:49
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Сокола», «Факел» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье, «Торпедо» – с «Уралом» в понедельник
108 минут назад
Губерниев ответил Бубнову, заявившему, что тот не разбирается в футболе: «Его работа во многих европейских командах запомнилась, он неоднократно поднимал трофеи как тренер»
13 минут назад
«Ноттингем» за 31,5 млн евро покупает лучшего бомбардира «Ренна» Калимуэндо. У форварда 17+3 в прошлом сезоне Лиги 1
623 минуты назад
Кубок Германии. «Лейпциг» в гостях у «Зандхаузена», «Вольфсбург» – у «Хемелингена», «Гамбург» против «Пирмазенса»
633 минуты назадLive
«Балтика» – «Локомотив». Батраков, Саусь, Бакаев играют. Онлайн-трансляция начнется в 15:00
1033 минуты назад
Толои вернулся в «Сан-Паулу». Защитник 10 лет играл за «Аталанту» и выступал за Италию
35 минут назадФото
«Игра Жерсона – ни то ни се. Как суперзвезда он не выглядит, но они в Россию и не поедут». Лепехин о хавбеке «Зенита»
549 минут назад
Тренер «Борнмута» Ираола о расизме в адрес Семеньо: «Таких вещей не должно быть в футболе»
1сегодня, 10:17
Альмейда назвал Де Дзерби лучшим тренером в мире: «Мы смотрим на результаты, но меня интересует развитие футбола. Я счастлив, когда играю вничью или выигрываю у Роберто»
2сегодня, 10:15
В «Сьоне» сообщили, что Миранчук не играет из-за переговоров по будущему трансферу, а не из-за травмы: «Если бы эти переговоры не велись, он бы играл»
5сегодня, 09:58