«Интер» вынес «Венецию» – 5:1! Тюрам сделал дубль, у Фраттези 2 ассиста, у Мхитаряна пас

«Интер» крупно обыграл «Венецию».

«Интер » дома разгромил «Венецию» (5:1) в 1/8 финала Кубка Италии.

Матч проходил на стадионе «Джузеппе Меацца»

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 18-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Анди Диуф . На 20-й отличился нападающий Франческо Эспозито . На 34-й форвард Маркус Тюрам довел счет до разгромного.

На 51-й француз сделал дубль, а хавбек Давиде Фраттези отдал второй голевой пас. На 66-й защитник Ричи Саградо отыграл один гол. На 75-й Анж-Йоан Бонни забил с паса Генриха Мхитаряна .

«Интер» вышел в 1/4 финала турнира.

Кубок Италии. 1/8 финала 3 декабря 20:00, Сан-Сиро Интер Завершен 5 - 1 Венеция Матч окончен 81’ Компаньон Эно 81’ Лелла Кике Перес 81’ Casas Marín Адоранте Эспозито Спиначче 79’ Сучич Leonardo Bovo 79’ Бонни

75’ 66’ Саградо

64’ Хапс Филя Луис Энрике Кокки 60’ М. Тюрам Бонни 60’ М. Тюрам

51’ Зелиньски Мхитарян 46’ 46’ Сидибе Шингтьен 2 тайм Перерыв 45’ Корац М. Тюрам

34’ Эспозито

20’ Диуф

18’ Интер Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, де Врей, Биссек, Сучич, Зелиньски, Фраттези, Луис Энрике, Диуф, Эспозито, М. Тюрам Запасные: Leonardo Bovo, Бонни, Зоммер, Тахо, Димарко, Барелла, Спиначче, Кокки, Майе, Бастони, Чалханоглу, Ачерби, Аканджи, Мхитарян, Мартинес 1 тайм Венеция: Гранди, Сидибе, Корац, Вентури, Хапс, Лелла, Данкан, Бохинен, Саградо, Компаньон, Casas Marín Запасные: Станкович, Минелли, Шингтьен, Бузио, Эно, Бьяркасон, Свобода, Думбия, Эль-Хаддад, Филя, Кике Перес, Адоранте

Статистика Кубка Италии