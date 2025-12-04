Матч окончен
«Интер» вынес «Венецию» – 5:1! Тюрам сделал дубль, у Фраттези 2 ассиста, у Мхитаряна пас
«Интер» крупно обыграл «Венецию».
«Интер» дома разгромил «Венецию» (5:1) в 1/8 финала Кубка Италии.
Матч проходил на стадионе «Джузеппе Меацца»
Уже на 18-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Анди Диуф. На 20-й отличился нападающий Франческо Эспозито. На 34-й форвард Маркус Тюрам довел счет до разгромного.
На 51-й француз сделал дубль, а хавбек Давиде Фраттези отдал второй голевой пас. На 66-й защитник Ричи Саградо отыграл один гол. На 75-й Анж-Йоан Бонни забил с паса Генриха Мхитаряна.
«Интер» вышел в 1/4 финала турнира.
Кубок Италии. 1/8 финала
3 декабря 20:00, Сан-Сиро
