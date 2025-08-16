Чистяков назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом» за фол Мантуана на Умярове. Барко дважды коснулся мяча и не забил, гол Жедсона после добивания отменили
«Спартак» заработал пенальти в матче с «Зенитом».
Московская команда принимает петербургскую в 5-м туре Мир РПЛ (2:2, второй тайм).
На 86-й минуте полузащитник гостей Густаво Мантуан высоко поднял ногу, пытаясь дотянуться до мяча, и сбил Наиля Умярова в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи Артем Чистяков назначил пенальти, ВАР подтвердил его решение.
Вратарь сине-бело-голубых Денис Адамов ногами парировал удар Эсекиэля Барко с точки. Футболисты красно-белых сделали несколько добиваний, и Жедсон Фернандеш отправил мяч в сетку.
Однако Чистяков отменил взятие ворот после консультации с видеоассистенатми – они посчитали, что Барко дважды коснулся мяча при ударе с пенальти.
А что теперь делать со Станковичем?15 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости