Ла Лига стартует! «Жирона» против «Райо Вальекано», «Вильярреал» примет «Овьедо», «Барселона» сыграет в субботу, «Реал» – во вторник
В Испании стартует новый сезон Ла Лиги.
В пятницу «Жирона» примет «Райо Вальекано», «Вильярреал» сыграет с «Овьедо».
В субботу «Барселона» встретится на выезде с «Мальоркой».
В воскресенье «Атлетико» сыграет в гостях с «Эспаньолом».
«Реал» проведет встречу с «Осасуной» во вторник.
Чемпионат Испании
1-й тур
Не начался
15 августа 19:30, Эстадио де ла Серамика
Не начался
16 августа 19:30, Мендисорроса
Не начался
17 августа 19:30, RCDE Стэдиум
18 августа 19:00, Мартинес Валеро
19 августа 19:00, Сантьяго Бернабеу
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
