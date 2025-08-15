  • Спортс
  Ла Лига стартует! «Жирона» против «Райо Вальекано», «Вильярреал» примет «Овьедо», «Барселона» сыграет в субботу, «Реал» – во вторник
Ла Лига стартует! «Жирона» против «Райо Вальекано», «Вильярреал» примет «Овьедо», «Барселона» сыграет в субботу, «Реал» – во вторник

В Испании стартует новый сезон Ла Лиги.

В пятницу «Жирона» примет «Райо Вальекано», «Вильярреал» сыграет с «Овьедо». 

В субботу «Барселона» встретится на выезде с «Мальоркой». 

В воскресенье «Атлетико» сыграет в гостях с «Эспаньолом». 

«Реал» проведет встречу с «Осасуной» во вторник. 

Чемпионат Испании

1-й тур

Ла Лига. 1 тур
15 августа 17:00, Монтиливи
Жирона
Не начался
Райо Вальекано
Ла Лига. 1 тур
15 августа 19:30, Эстадио де ла Серамика
Вильярреал
Не начался
Реал Овьедо
Ла Лига. 1 тур
16 августа 17:30, Сон Моиш
Мальорка
Не начался
Барселона
Ла Лига. 1 тур
16 августа 19:30, Мендисорроса
Алавес
Не начался
Леванте
Ла Лига. 1 тур
16 августа 19:30, Месталья
Валенсия
Не начался
Реал Сосьедад
Ла Лига. 1 тур
17 августа 15:00, Балаидос
Сельта
Не начался
Хетафе
Ла Лига. 1 тур
17 августа 17:30, Сан-Мамес
Атлетик
Не начался
Севилья
Ла Лига. 1 тур
17 августа 19:30, RCDE Стэдиум
Эспаньол
Не начался
Атлетико
Ла Лига. 1 тур
18 августа 19:00, Мартинес Валеро
Эльче
Бетис
Ла Лига. 1 тур
19 августа 19:00, Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
Осасуна

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Ла Лиги

