Ла Лига стартует! «Жирона» против «Райо Вальекано», «Вильярреал» примет «Овьедо», «Барселона» сыграет в субботу, «Реал» – во вторник

В Испании стартует новый сезон Ла Лиги.

В пятницу «Жирона» примет «Райо Вальекано», «Вильярреал» сыграет с «Овьедо».

В субботу «Барселона» встретится на выезде с «Мальоркой».

В воскресенье «Атлетико» сыграет в гостях с «Эспаньолом».

«Реал» проведет встречу с «Осасуной» во вторник.

Чемпионат Испании

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Ла Лиги