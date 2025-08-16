Соболев забил «Спартаку» впервые после перехода в «Зенит». Форвард не стал праздновать

Александр Соболев забил 9-й гол за «Зенит» – «Спартаку».

Нападающий петербургского клуба сравнял счет в матче против «Спартака » в 5-м туре Мир РПЛ (2:2, второй тайм).

Это второй гол 28-летнего футболиста в этом сезоне и девятый с момента перехода в «Зенит ». Соболев проводит 37-ю игру за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Форвард присоединился к сине-бело-голубым прошлым летом, покинув «Спартак». Это первый гол Соболева бывшей команде после перехода в «Зенит». Александр не стал праздновать взятие ворот. Подробную статистику игрока можно найти здесь .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.