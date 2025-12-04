Эмери установил рекорд «Астон Виллы», выиграв 62 матча в АПЛ

Эмери стал рекордсменом по победам в АПЛ во главе «Астон Виллы».

Унаи Эмери побил рекорд по победам во главе «Астон Виллы» в Премьер-лиге.

Сегодня бирмингемцы одолели «Брайтон» в 14-м туре – 4:3. Теперь у испанца 62 выигранных матча в чемпионате Англии.

Эмери обошел Джона Грегори и Мартина О′Нила, у которых было по 61 победе на посту тренера «Астон Виллы».

Экс-тренер «Спартака» работает в клубе из Бирмингема с 2022 года.