Эмери установил рекорд «Астон Виллы», выиграв 62 матча в АПЛ
Эмери стал рекордсменом по победам в АПЛ во главе «Астон Виллы».
Унаи Эмери побил рекорд по победам во главе «Астон Виллы» в Премьер-лиге.
Сегодня бирмингемцы одолели «Брайтон» в 14-м туре – 4:3. Теперь у испанца 62 выигранных матча в чемпионате Англии.
Эмери обошел Джона Грегори и Мартина О′Нила, у которых было по 61 победе на посту тренера «Астон Виллы».
Экс-тренер «Спартака» работает в клубе из Бирмингема с 2022 года.
Кто выиграет ЧМ-2026?25605 голосов
Испания
Англия
Франция
Бразилия
Аргентина
Германия
Португалия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости