  • Журова об ограничении звонков в мессенджерах: «Раньше как-то звонили по простому телефону, и проблем не было. Это сделано для безопасности»
20

Журова об ограничении звонков в мессенджерах: «Раньше как-то звонили по простому телефону, и проблем не было. Это сделано для безопасности»

Светлана Журова высказалась об ограничении звонков в мессенджерах.

13 августа Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp в целях противодействия преступникам.

«Ограничение звонков в мессенджерах? Видимо, это зависит от региона и места. Это не везде так происходит. Наверное, объяснение этому – безопасность. Но я не сильно на этот счет переживаю, потому что могу разговаривать по обычному телефону. Не думаю, что для кого-то это принципиально.

Если это связано с атаками дронов, с мошенниками, нужно это принять. Не думаю, что могут быть какие-то другие причины. Как на мне это скажется? В чем проблема? Разве нет простого телефона?

Мы как-то раньше звонили по простому телефону, и проблем не было. Если звонить за границу, то есть другие возможности и мессенджеры, по которым можно звонить, если кто-то уехал за границу.

На мне это точно никак не скажется. Понятно, что тот, кто привык к чему-то, тому будет трудно. Но мне кажется, это временные меры. Это точно такая же ситуация, как с «Аэрофлотом». Я сейчас не могу ни сдать, ни купить билет. Придется идти в кассы, но мы же в СССР так делали, и это нас не напрягало. Мы заказывали такси по телефону и платили наличными.

Значит, в какой-то период придется понять, что какие-то вещи теперь просто и легко не сделаешь, и это сделано для безопасности», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Журова. 

Тарасова об ограничении звонков в мессенджерах: «Мое мнение: лучше, конечно, все открывать, а не закрывать. Но если это для чего-то надо, можно и закрыть»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoСветлана Журова
Политика
технологии
интернет
