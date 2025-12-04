«Астон Вилла» выиграла 6 матчей подряд – команда Эмери отыгралась с 0:2 у «Брайтона». Дальше – «Арсенал»
«Астон Вилла» выиграла 6 матчей подряд.
«Астон Вилла» продлила победную серию.
В 14-м туре АПЛ команда Унаи Эмери обыграла «Брайтон» на выезде (4:3), отыгравшись с 0:2.
«Вилла» победила в шести матчах подряд.
В следующем матче команда примет «Арсенал» в АПЛ. Игра пройдет 6 декабря.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
