Дуглас удален в матче со «Спартаком». Защитник «Зенита» получил вторую желтую, наступив на ногу Угальде на 50-й минуте
Дуглас Сантос удален в начале второго тайма игры со «Спартаком».
Защитник «Зенита» наступил на ногу форварду Манфреду Угальде на 50-й минуте матча 5-го тура Мир РПЛ и получил свою вторую желтую карточку. Первую Артем Чистяков показал игроку петербуржцев на 43-й.
Уходя в раздевалку, Дуглас сильно ударил рукой по двери в подтрибунном помещении.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
