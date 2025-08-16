Дуглас удален в матче со «Спартаком». Защитник «Зенита» получил вторую желтую, наступив на ногу Угальде на 50-й минуте

Дуглас Сантос удален в начале второго тайма игры со «Спартаком».

Защитник «Зенита» наступил на ногу форварду Манфреду Угальде на 50-й минуте матча 5-го тура Мир РПЛ и получил свою вторую желтую карточку. Первую Артем Чистяков показал игроку петербуржцев на 43-й.

Уходя в раздевалку, Дуглас сильно ударил рукой по двери в подтрибунном помещении.

«Спартак» – «Зенит». 2:1 – Маркиньос и Жедсон ответили на гол Кассьерры, Дуглас удален! Онлайн-трансляция