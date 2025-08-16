«Барса» зарегистрировала Жоана Гарсию. Вратарь сможет сыграть в 1-м туре с «Мальоркой»
Жоан Гарсия сможет сыграть в матче против «Мальорки».
24-летний голкипер официально зарегистрирован Ла Лигой и внесен в заявку «Барселоны» на сезон.
Таким образом, испанский вратарь сможет принять участие в матче первого тура чемпионата против «Мальорки», который пройдет 16 августа.
В июне каталонцы приобрели Жоана Гарсию у «Эспаньола», активировав сумму отступных в размере 25 миллионов евро.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?17236 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости