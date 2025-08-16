«Барса» зарегистрировала Жоана Гарсию. Вратарь сможет сыграть в 1-м туре с «Мальоркой»

Жоан Гарсия сможет сыграть в матче против «Мальорки».

24-летний голкипер официально зарегистрирован Ла Лигой и внесен в заявку «Барселоны» на сезон.

Таким образом, испанский вратарь сможет принять участие в матче первого тура чемпионата против «Мальорки», который пройдет 16 августа.

В июне каталонцы приобрели Жоана Гарсию у «Эспаньола», активировав сумму отступных в размере 25 миллионов евро.