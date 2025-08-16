Чистяков назначил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Зенитом» – за удар Маркиньоса ногой по корпусу Энрике
В ворота «Спартака» назначен пенальти в игре с «Зенитом».
Арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый на 12-й минуте после того, как Маркиньос, пытаясь выбить мяч, ударил ногой по корпусу Луиса Энрике. ВАР не вмешался в эпизод.
На 14-й минуте Матео Кассьерра подошел к точке, но не смог переиграть Александра Максименко, однако колумбиец добил мяч в сетку.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
