  • Чистяков назначил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Зенитом» – за удар Маркиньоса ногой по корпусу Энрике
10

Чистяков назначил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Зенитом» – за удар Маркиньоса ногой по корпусу Энрике

В ворота «Спартака» назначен пенальти в игре с «Зенитом».

Арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый на 12-й минуте после того, как Маркиньос, пытаясь выбить мяч, ударил ногой по корпусу Луиса Энрике. ВАР не вмешался в эпизод.

На 14-й минуте Матео Кассьерра подошел к точке, но не смог переиграть Александра Максименко, однако колумбиец добил мяч в сетку. 

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

