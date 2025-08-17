1

Миранчук забил в 3-м матче подряд. У хавбека 6 голов в 8 последних играх за «Атланту»

Алексей Миранчук забил гол в 3-м матче подряд.

Хавбек «Атланта Юнайтед» сравнял счет в игре МЛС с «Колорадо Рэпидс» (1:1, после 1-го тайма) на 20-й минуте.

Таким образом, в 8 последних матчах, включая Кубок лиг, россиянин забил 6 мячей.

Всего в 29 играх сезона на счету Миранчука 8 голов и 3 ассиста.

А что теперь делать со Станковичем?5515 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoАлексей Миранчук
logoАтланта Юнайтед
logoМЛС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
МЛС. Гол Месси принес победу «Интер Майами» над «Гэлакси», «Канзас Сити» Шапи в гостях у «Орландо», «Атланта» Миранчука играет с «Колорадо»
10сегодня, 01:39Live
МЛС. «Интер Майами» без Месси разгромлен «Орландо», гол Миранчука принес «Атланте» ничью против «Монреаля», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Сан-Диего»
1111 августа, 02:09
У Миранчука 5 голов в 7 матчах. Теперь принес «Атланте» ничью на 87-й минуте
2810 августа, 15:00
Главные новости
Семак о 7 пропущенных голах в 5 играх РПЛ: «Линия обороны «Зенита» не смотрится монолитной стеной. Нет основной связки Нино — Эракович»
2сегодня, 02:07
Месси забил победный гол в матче с «Гэлакси» – после выхода на замену и пропуска 2 игр из-за травмы. У форварда «Интер Майами» 25+10 в 32 встречах сезона
16сегодня, 01:51
Алан Ширер, Киран Триппьер и Александр Митрович – какой клуб АПЛ их объединяет?
вчера, 22:30Тесты и игры
Энрике о целях «ПСЖ»: «Надеемся, что сможем выиграть все трофеи. Нам нужно нацеливаться на 2-ю победу в ЛЧ. Это будет сложно, но такой менталитет – это нормально»
6вчера, 21:55
Ла Лига стартовала! «Барселона» разгромила «Мальорку», «Валенсия» и «Сосьедад» Захаряна сыграли вничью, «Реал» встретится с «Осасуной» во вторник
160вчера, 21:30
Черчесов про Кадырова на матче «Ахмата»: «Он очень любит футбол, сам хорошо играет. Надеемся, что мы его будем радовать»
25вчера, 21:20
Талалаев на вопрос о Батракове: «Хватит про него. Вы его видели сегодня? Он лежал больше, чем вся команда «Балтики»
68вчера, 21:10
Лапочкин считает назначение пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Зенитом» ошибочным: «Умяров успевает первым сыграть в матч, но дальше происходит просто контакт, нет удара, ничего нет»
49вчера, 21:09
Семак о проблемах «Зенита»: «Психологическое давление накапливается, ребята не могут раскрепоститься. Заслуживали победы с «Рубином» и ЦСКА, но там упустили, проиграли «Ахмату»
32вчера, 21:06
Экс-судья Бурруль про фол Рафиньи на Морее: «Форвард «Барселоны» должен был быть удален – по тем же критериям, что и в случае с Мурики»
28вчера, 20:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Акрон» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 13:30
13 минут назад
Трапп переходит из «Айнтрахта» в «Париж» за 1 млн евро
37 минут назад
«Спартак» был собран, а «Зенит» пустой. Такой плохой команды Семака не видел давно на уровне таких матчей». Шикунов после 2:2 на «Лукойл Арене»
151 минуту назад
МЛС. Гол Месси принес победу «Интер Майами» над «Гэлакси», «Канзас Сити» Шапи в гостях у «Орландо», «Атланта» Миранчука играет с «Колорадо»
10сегодня, 01:39Live
«У Станковича и Семака 2-3 игры в запасе, чтобы исправиться. Позиции обоих пошатываются». Булыкин о тренерах «Спартака» и «Зенита»
сегодня, 01:31
Адиев о 1-м поражении «Крыльев» в сезоне: «Ахмат» — с победой. Бобровский — топ»
2сегодня, 01:18
Талалаев об 1:1 с «Локо»: «До игры был абсолютно уверен, что «Балтика» победит. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами»
9вчера, 21:57
Ханс-Дитер Флик: «Ямаль – особенный игрок, все на него равняются. Вижу, что он по-настоящему мотивирован, всегда рвется вперед. Выдающийся футболист»
10вчера, 21:53
Погребняк о ничьей «Спартака» и «Зенита»: «Квалификации не хватает судейскому корпусу. В таких матчах надо самому диктовать условия игрокам, а не наоборот»
2вчера, 21:46
Венсан Компани: «Целью «Баварии» было начать сезон с завоевания трофея, и мы ее достигли. Суперкубок имени Беккенбауэра – это всегда нечто особенное для нашего клуба»
2вчера, 21:46