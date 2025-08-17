Миранчук забил в 3-м матче подряд. У хавбека 6 голов в 8 последних играх за «Атланту»

Алексей Миранчук забил гол в 3-м матче подряд.

Хавбек «Атланта Юнайтед » сравнял счет в игре МЛС с «Колорадо Рэпидс» (1:1, после 1-го тайма) на 20-й минуте.

Таким образом, в 8 последних матчах, включая Кубок лиг, россиянин забил 6 мячей.

Всего в 29 играх сезона на счету Миранчука 8 голов и 3 ассиста.