  • Забарный и Сафонов общались после перехода украинца в «ПСЖ». Защитник подписан на всех игроков парижан в соцсети, кроме Матвея (Sport.fr)
102

Забарный и Сафонов общались после перехода украинца в «ПСЖ». Защитник подписан на всех игроков парижан в соцсети, кроме Матвея (Sport.fr)

Илья Забарный и Матвей Сафонов пообщались после перехода украинца в «ПСЖ».

Защитник сборной Украины перешел в французский клуб в это межсезонье из «Борнмута» за 67 миллионов евро.

Как сообщает Sport.fr, Илья Забарный и российский вратарь команды Матвей Сафонов переговорили после перехода украинца в «ПСЖ».

При этом отмечается, что Забарный подписан на всех игроков парижан в социальной сети, кроме Сафонова.

Опубликовал: Никита Надёжин
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
logoИлья Забарный
Политика
logoСборная России по футболу
logoСборная Украины по футболу
logoпремьер-лига Россия
