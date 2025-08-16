Забарный и Сафонов общались после перехода украинца в «ПСЖ». Защитник подписан на всех игроков парижан в соцсети, кроме Матвея (Sport.fr)

Илья Забарный и Матвей Сафонов пообщались после перехода украинца в «ПСЖ».

Защитник сборной Украины перешел в французский клуб в это межсезонье из «Борнмута» за 67 миллионов евро.

Как сообщает Sport.fr, Илья Забарный и российский вратарь команды Матвей Сафонов переговорили после перехода украинца в «ПСЖ ».

При этом отмечается, что Забарный подписан на всех игроков парижан в социальной сети, кроме Сафонова.