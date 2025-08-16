«Бриллиантовая лига». Мужчины выступят в беге на 100 м, прыжках в высоту и с шестом, женщины – на 100 и 200 м, в прыжках в длину
16 августа в Силезии пройдет этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.
Силезия, Польша
Расписание на 16 августа
15:05 – толкание ядра, мужчины
16:01 – прыжки в высоту, мужчины
16:12 – прыжки в длину, женщины
16:33 – прыжки с шестом, мужчины
17:04 – 400 м, женщины
17:35 – 100 м с/б, женщины
17:44 – 1500 м, женщины
17:53 – метание копья, мужчины
17:58 – 100 м, мужчины
18:08 – 400 м с/б, женщины
18:18 – 1500 м, мужчины
18:32 – 200 м, женщины
18:42 – 400 м с/б, мужчины
18:53 – 100 м, женщины
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только те виды, которые идут в зачет очков «Бриллиантовой лиги».
