1

«Бриллиантовая лига». Мужчины выступят в беге на 100 м, прыжках в высоту и с шестом, женщины – на 100 и 200 м, в прыжках в длину

16 августа в Силезии пройдет этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

«Бриллиантовая лига»

Силезия, Польша

Расписание на 16 августа

15:05 – толкание ядра, мужчины

16:01 – прыжки в высоту, мужчины

16:12 – прыжки в длину, женщины

16:33 – прыжки с шестом, мужчины

17:04 – 400 м, женщины

17:35 – 100 м с/б, женщины

17:44 – 1500 м, женщины

17:53 – метание копья, мужчины

17:58 – 100 м, мужчины

18:08 – 400 м с/б, женщины

18:18 – 1500 м, мужчины

18:32 – 200 м, женщины

18:42 – 400 м с/б, мужчины

18:53 – 100 м, женщины

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только те виды, которые идут в зачет очков «Бриллиантовой лиги».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Бег
прыжки в длину
метания
толкание ядра
logoБриллиантовая лига
прыжки в высоту
результаты
прыжки с шестом
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России-2025. Лысенко, Кнороз, Погребняк, Аплачкина, Палкина и Сазонов победили, Шубенков, Иванюк, Конева – 2-е, Пронкин не отобрался в финал, другие результаты
2510 августа, 17:10
Чемпионат России-2025. Тангара, Кочанова, Полина Ткалич одержали победы, Иванов и Никитин – с рекордами России, экс-лыжник Шаров – 4-й, другие результаты
609 августа, 17:56
Открытый чемпионат Беларуси. Лысенко, Тангара, Ткалич, Спиридонова одержали победы
525 июля, 21:37
Главные новости
Российская легкоатлетка Кретова подписала контракт с университетом Канзаса
26 минут назад
Ирина Привалова: «Надеюсь, что к следующей Олимпиаде нас могут допустить»
1вчера, 14:18
Анна Чичерова: «Лысенко и Кнороз были бы в тройке на чемпионате мира. Результаты в некоторых видах у нас соответствуют мировому уровню, есть чем гордиться»
1вчера, 13:18
Анна Чичерова: «У нас не так много площадок, которые могут принять чемпионат России на достойном уровне. Нормального стадиона нет даже в Москве!»
20вчера, 13:10
Анна Чичерова: «Я верю в Кочанову. 2,03 для нее – вполне достижимая высота уже в ближайшее время. Истории о якобы недостатке мотивации неуместны»
вчера, 12:58
В Лос-Анджелесе будут продавать права на наименование олимпийских площадок к Играм-2028
12вчера, 12:38
Песков на вопрос, обсудят ли Путин и Трамп возвращение российских спортсменов: «Вряд ли»
86вчера, 06:43
Ша’Кэрри Ричардсон извинилась перед своим бойфрендом Коулменом, на которого ранее напала в аэропорту
1614 августа, 19:25
Свищев о встрече Путина и Трампа: «Как бы в федерациях ни заявляли об отсутствии политизированности, но именно от политических решений и будет многое зависеть»
914 августа, 12:38
Полина Кнороз: «Тяжеловато прыгать одной на заключительных высотах. Внутренне ничего не хочешь делать, потому что уже победил»
413 августа, 14:42
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
1025 апреля, 19:02