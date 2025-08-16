У Ямаля 26 (13+13) очков в 2025-м. Вингер «Барсы» забил и отдал голевой пас в матче с «Мальоркой»
Ламин Ямаль забил 13 голов и сделал 13 ассистов в 2025 году.
18-летний вингер «Барселоны» сделал результативную передачу и отметился голом в матче с «Мальоркой» (3:0) в 1-м туре Ла Лиги.
На счету Ямаля теперь 13 голов и 13 результативных передач в 2025 году. Статистику испанца можно найти здесь.
А что теперь делать со Станковичем?3912 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости