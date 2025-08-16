У Ямаля 26 (13+13) очков в 2025-м. Вингер «Барсы» забил и отдал голевой пас в матче с «Мальоркой»

Ламин Ямаль забил 13 голов и сделал 13 ассистов в 2025 году.

18-летний вингер «Барселоны» сделал результативную передачу и отметился голом в матче с «Мальоркой» (3:0) в 1-м туре Ла Лиги .

На счету Ямаля теперь 13 голов и 13 результативных передач в 2025 году. Статистику испанца можно найти здесь .