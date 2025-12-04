Кубок Германии. 1/8 финала. «Бавария» обыграла «Унион», «Штутгарт» победил «Бохум», «Гамбург» вылетел от «Хольштайна»

В Кубке Германии проходят матчи 1/8 финала.
Во вторник дортмундская «Боруссия» дома проиграла «Байеру» (0:1) в матче 1/8 финала Кубка Германии, «Лейпциг» победил «Магдебург» (3:1).
В среду «Штутгарт» в гостях справился с «Бохумом» (2:0), «Унион» дома уступил «Баварии» (2:3), «Гамбург» вылетел от «Хольштайн Киль» (1:1, пенальти – 2:4).
Кубок Германии
1/8 финала
Cajetan Benjamin Lenz Машович
Бохум
Хорн, Виттек, Моргалла, Strompf, Лоосли, Сиссоко, Ветьен, Панневиг, Cajetan Benjamin Lenz, Альфа-Рупрехт, Оньека
Запасные: Тиде, Кошчерски, Пасслак, Сиссоко, Хофманн, Квартенг, Реш, Обафеми, Машович
Штутгарт:
Бредлов, Хендрикс, Шабо, Ельч, Левелинг, Эль-Ханнус, Миттельштедт, Штиллер, Каразор, Ассиньон, Ундав
Запасные: Аль-Дахиль, Стергиу, Буанани, Вагноман, Нарти, Тиагу Томаш, Нюбель, Фюрих, Андрес
Фрайбург
Ф. Мюллер, Гюнтер, Розенфельдер, Гинтер, Кюблер, Манзамби, М. Эггештайн, Грифо, Судзуки, Бесте, Хелер
Запасные: Атуболу, Огбус, Юнг, Шерхант, Адаму, Хефлер, Остерхаге, Треу, Матанович
Дармштадт:
Шуэн, Марзайлер, Бадер, Маглица, Пфайффер, Клефиш, Рихтер, Akiyama, Папела, Corredor, Лидберг
Запасные: Серхио Лопес, Вукотич, Холланд, Lakenmacher, Бялек, Вилль, Классен, Yosuke Furukawa, Брунст
Завершен Счет в серии пенальти 2 - 4
Матч окончен
Счет в серии пенальти2 : 4
Jonas Torrissen Therkelsen Niehoff
Kasper Stie Davidsen Шваб
Гамбург
Перец, Торунарига, Вушкович, Рамуш, Мухайм, Ремберг, Фабиу Виейра, Гочолейшвили, Рессинг-Лелесиит, Кенигсдорффер, Филипп
Запасные: Мефферт, Домпе, Сахити, Хойер, Сумаоро, Бальде, Джатта, Микельбрансис, Shafiq Bello Nandja
Хольштайн Киль:
Вайнер, Толкин, Розенбом, Коменда, Зец, Ивежич, Jonas Torrissen Therkelsen, Kasper Stie Davidsen, Кнудсен, Харрес, Капралик
Запасные: Крумрай, Frederik Roslyng Christiansen, Cvjetinovic, Niehoff, Некич, Шваб, Hamza Muqaj, Мюллер, Köster
Унион Берлин
Реннов, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Хедира, Роте, Шефер, Кемляйн, Хаберер, Чжон Ву Ен, Ансах
Запасные: Рааб, Юранович, Нсоки, Кен, Крал, Бурджу, Любичич, Триммель, Скарке
Бавария:
Нойер, Станишич, Та, Упамекано, Лаймер, Павлович, Киммих, Диас, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Гнабри, Джексон, Горетцка, Бишоф, Геррейру, Боэ, Ито, Урбиг, Ким Мин Чжэ
Эльведи Leon Reid Robinson
Герта
Эрнст, Кольбе, Дардаи, Ляйстнер, Гехтер, Kennet Eichhorn, Зегуин, Кюизанс, Винклер, Резе, Шулер
Запасные: Ковнацки, Греннинг, Торстейнссон, Айтшбергер, Карбовник, Зесса, Краттенмахер, Герсбек, Демме
Кайзерслаутерн:
Симони, Гьямфи, Кунце, Эльведи, Риттер, Абиама, Kleinhansl, Şahin, Скюття, Sirch, Пртаин
Запасные: Краль, Leon Reid Robinson, Рашль, Mika Haas, Арему, Dion Hofmeister, Тачи, Ханслик, Алиду
Боруссия М
Николас, Дикс, Эльведи, Скалли, Рейна, Матино, Ульрих, Энгельхардт, Штегер, Онора, Табакович
Запасные: Перейра Кардозу, Фридрих, Фрауло, Кляйндинст, Нетц, Райтц, Ранос, Херрманн, Мохья
Санкт-Паули:
Василь, Оппи, Пырка, Метс, Валь, Смит, Перейра Лаже, Ирвайн, Сэндс, Фудзита, Карс
Запасные: Ритцка, Сисей, Альстранд, Синани, Салиакас, Дзвигала, Джонс, Фолль, Меткалф
РБ Лейпциг
Вандевордт, Раум, Лукеба, Орбан, Клостерманн, Бандзузи, Зайвальд, Нуса, Баумгартнер, Диоманде, Хардер
Запасные: Айдара, Шлагер, Samba Konaté, Максимович, Гомис, Гулачи, Цингерле, Финкгрефе, Неделькович
Магдебург:
Райманн, Мюллер, Матисен, Мусонда, Нолленбергер, Ньяка, Михель, Ульрих, Атик, Жуковски, Пеш
Запасные: Kruth, Херхер, Гешвилль, Dariusz Piotr Stalmach, Диавара, Гриб, Бройниг, Хоти, Бокхорн
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Джан, Свенссон, Нмеча, Беллингем, Рюэрсон, Чуквуэмека, Фабиу Силва, Адейеми
Запасные: Майер, Ансельмино, Гирасси, Байер, Ян Коуто, Бенсебайни, Брандт, Гросс, Забитцер
Байер:
Флеккен, Тапсоба, Андрих, Куанса, Поку, Терье, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Маза, Хофманн, Кофан
Запасные: Сарко, Баде, Белосьян, Эчеверри, Тилльман, Бен-Сегир, Ломб, Шик, Телла
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
