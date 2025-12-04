  • Спортс
15

Кубок Германии. 1/8 финала. «Бавария» обыграла «Унион», «Штутгарт» победил «Бохум», «Гамбург» вылетел от «Хольштайна»

В Кубке Германии проходят матчи 1/8 финала.

Во вторник дортмундская «Боруссия» дома проиграла «Байеру» (0:1) в матче 1/8 финала Кубка Германии, «Лейпциг» победил «Магдебург» (3:1).

В среду «Штутгарт» в гостях справился с «Бохумом» (2:0), «Унион» дома уступил «Баварии» (2:3), «Гамбург» вылетел от «Хольштайн Киль» (1:1, пенальти – 2:4).

Кубок Германии

1/8 финала

Кубок Германии. 1/8 финала
3 декабря 17:00, Рурштадион
Бохум
Завершен
0 - 2
Штутгарт
Матч окончен
89’
Ельч   Стергиу
76’
Левелинг   Буанани
76’
Штиллер   Андрес
Ветьен   Хофманн
76’
Альфа-Рупрехт   Кошчерски
61’
61’
Эль-Ханнус   Фюрих
61’
Хендрикс   Нарти
Моргалла   Пасслак
61’
47’
  Ундав
Оньека   Квартенг
46’
Cajetan Benjamin Lenz   Машович
46’
2тайм
Перерыв
Strompf
45’
+1’
12’
  Strompf
Бохум
Хорн, Виттек, Моргалла, Strompf, Лоосли, Сиссоко, Ветьен, Панневиг, Cajetan Benjamin Lenz, Альфа-Рупрехт, Оньека
Запасные: Тиде, Кошчерски, Пасслак, Сиссоко, Хофманн, Квартенг, Реш, Обафеми, Машович
1тайм
Штутгарт:
Бредлов, Хендрикс, Шабо, Ельч, Левелинг, Эль-Ханнус, Миттельштедт, Штиллер, Каразор, Ассиньон, Ундав
Запасные: Аль-Дахиль, Стергиу, Буанани, Вагноман, Нарти, Тиагу Томаш, Нюбель, Фюрих, Андрес
Подробнее
Кубок Германии. 1/8 финала
3 декабря 17:00, Europa-Park Stadion
Фрайбург
Завершен
2 - 0
Дармштадт
Матч окончен
Грифо   Шерхант
90’
+3’
Хелер   Матанович
90’
+3’
90’
Akiyama   Lakenmacher
89’
Папела   Вилль
88’
Маглица
Манзамби   Адаму
85’
84’
Марзайлер   Бялек
Грифо
84’
  Хелер
69’
68’
Рихтер   Холланд
68’
Бадер   Серхио Лопес
66’
Маглица
Судзуки   Остерхаге
64’
Бесте   Треу
64’
2тайм
Перерыв
  Грифо
42’
Фрайбург
Ф. Мюллер, Гюнтер, Розенфельдер, Гинтер, Кюблер, Манзамби, М. Эггештайн, Грифо, Судзуки, Бесте, Хелер
Запасные: Атуболу, Огбус, Юнг, Шерхант, Адаму, Хефлер, Остерхаге, Треу, Матанович
1тайм
Дармштадт:
Шуэн, Марзайлер, Бадер, Маглица, Пфайффер, Клефиш, Рихтер, Akiyama, Папела, Corredor, Лидберг
Запасные: Серхио Лопес, Вукотич, Холланд, Lakenmacher, Бялек, Вилль, Классен, Yosuke Furukawa, Брунст
Подробнее
Кубок Германии. 1/8 финала
3 декабря 19:45, Фолькспаркштадион
Гамбург
Завершен
1 - 1
Счет в серии пенальти 2 - 4
Хольштайн Киль
Матч окончен
Счет в серии пенальти2 : 4
Харрес
Сумаоро
Некич
Мухайм
Шваб
Фабиу Виейра
Ивежич
Филипп
Зец
Пен
Перерыв
118’
  Харрес
  Джатта
107’
105’
Розенбом   Мюллер
2 доптайм
Перерыв
Мефферт
100’
Кенигсдорффер   Джатта
98’
Торунарига   Сумаоро
98’
94’
Капралик   Köster
1 доптайм
Перерыв
90’
Толкин
87’
Некич
Торунарига
85’
Гочолейшвили   Домпе
82’
78’
Jonas Torrissen Therkelsen   Niehoff
78’
Коменда   Некич
69’
Ивежич
Рессинг-Лелесиит   Сахити
64’
Ремберг   Мефферт
64’
60’
Kasper Stie Davidsen   Шваб
54’
Зец
2тайм
Перерыв
12’
Розенбом
Ремберг
12’
9’
Kasper Stie Davidsen
Гамбург
Перец, Торунарига, Вушкович, Рамуш, Мухайм, Ремберг, Фабиу Виейра, Гочолейшвили, Рессинг-Лелесиит, Кенигсдорффер, Филипп
Запасные: Мефферт, Домпе, Сахити, Хойер, Сумаоро, Бальде, Джатта, Микельбрансис, Shafiq Bello Nandja
1тайм
Хольштайн Киль:
Вайнер, Толкин, Розенбом, Коменда, Зец, Ивежич, Jonas Torrissen Therkelsen, Kasper Stie Davidsen, Кнудсен, Харрес, Капралик
Запасные: Крумрай, Frederik Roslyng Christiansen, Cvjetinovic, Niehoff, Некич, Шваб, Hamza Muqaj, Мюллер, Köster
Подробнее
Кубок Германии. 1/8 финала
3 декабря 19:45, Ан дер Альтен Ферстерай
Унион Берлин
Завершен
2 - 3
Бавария
Матч окончен
Бурджу
90’
+2’
90’
+1’
Нойер
Роте   Нсоки
88’
Кемляйн
87’
86’
Олисе   Ким Мин Чжэ
86’
Лаймер   Ито
Чжон Ву Ен   Скарке
83’
Шефер   Бурджу
83’
81’
Упамекано
Ансах
80’
73’
Карл   Гнабри
  Кверфельд
55’
55’
Компани
54’
Кейн
49’
Павлович   Горетцка
2тайм
Перерыв
45’
+4’
  Диогу Лейте
  Кверфельд
40’
24’
  Кейн
12’
  Ансах
Унион Берлин
Реннов, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Хедира, Роте, Шефер, Кемляйн, Хаберер, Чжон Ву Ен, Ансах
Запасные: Рааб, Юранович, Нсоки, Кен, Крал, Бурджу, Любичич, Триммель, Скарке
1тайм
Бавария:
Нойер, Станишич, Та, Упамекано, Лаймер, Павлович, Киммих, Диас, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Гнабри, Джексон, Горетцка, Бишоф, Геррейру, Боэ, Ито, Урбиг, Ким Мин Чжэ
Подробнее
Кубок Германии. 1/8 финала
2 декабря 17:00, Олимпийский
Герта
Завершен
6 - 1
Кайзерслаутерн
Матч окончен
83’
Şahin   Арему
81’
Риттер
  Краттенмахер
80’
Дардаи   Карбовник
79’
Винклер   Торстейнссон
79’
Зегуин   Демме
79’
  Ковнацки
75’
74’
Kleinhansl   Mika Haas
74’
Пртаин   Ханслик
Резе   Краттенмахер
71’
Шулер   Ковнацки
71’
62’
Абиама   Алиду
  Шулер
60’
46’
Эльведи   Leon Reid Robinson
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Риттер
45’
+1’
Гьямфи
  Kennet Eichhorn
31’
28’
Скюття
  Винклер
20’
Дардаи
14’
  Шулер
5’
Герта
Эрнст, Кольбе, Дардаи, Ляйстнер, Гехтер, Kennet Eichhorn, Зегуин, Кюизанс, Винклер, Резе, Шулер
Запасные: Ковнацки, Греннинг, Торстейнссон, Айтшбергер, Карбовник, Зесса, Краттенмахер, Герсбек, Демме
1тайм
Кайзерслаутерн:
Симони, Гьямфи, Кунце, Эльведи, Риттер, Абиама, Kleinhansl, Şahin, Скюття, Sirch, Пртаин
Запасные: Краль, Leon Reid Robinson, Рашль, Mika Haas, Арему, Dion Hofmeister, Тачи, Ханслик, Алиду
Подробнее
Кубок Германии. 1/8 финала
2 декабря 17:00, Боруссия-Парк
Боруссия М
Завершен
1 - 2
Санкт-Паули
Матч окончен
90’
+4’
Ирвайн
Энгельхардт
90’
+4’
90’
+1’
Оппи   Ритцка
90’
+1’
Сэндс   Меткалф
89’
Карс   Сисей
89’
Перейра Лаже   Синани
Табакович   Мохья
86’
Штегер   Ранос
86’
Дикс   Кляйндинст
86’
83’
  Оппи
Рейна   Райтц
68’
Онора   Херрманн
68’
  Табакович
56’
2тайм
Перерыв
43’
  Карс
6’
Сэндс
Боруссия М
Николас, Дикс, Эльведи, Скалли, Рейна, Матино, Ульрих, Энгельхардт, Штегер, Онора, Табакович
Запасные: Перейра Кардозу, Фридрих, Фрауло, Кляйндинст, Нетц, Райтц, Ранос, Херрманн, Мохья
1тайм
Санкт-Паули:
Василь, Оппи, Пырка, Метс, Валь, Смит, Перейра Лаже, Ирвайн, Сэндс, Фудзита, Карс
Запасные: Ритцка, Сисей, Альстранд, Синани, Салиакас, Дзвигала, Джонс, Фолль, Меткалф
Подробнее
Кубок Германии. 1/8 финала
2 декабря 20:00, Ред Булл Арена
РБ Лейпциг
Завершен
3 - 1
Магдебург
Матч окончен
Баумгартнер   Максимович
88’
82’
Мусонда   Диавара
Нуса   Финкгрефе
82’
71’
Ульрих   Гриб
Диоманде   Гомис
66’
59’
Жуковски   Бройниг
58’
Пеш   Бокхорн
  Баумгартнер
54’
Бандзузи   Шлагер
46’
46’
Матисен   Гешвилль
Клостерманн   Неделькович
46’
2тайм
Перерыв
39’
Мюллер
  Баумгартнер
29’
21’
Михель
Бандзузи
20’
  Нуса
19’
11’
  Ньяка
8’
Матисен
РБ Лейпциг
Вандевордт, Раум, Лукеба, Орбан, Клостерманн, Бандзузи, Зайвальд, Нуса, Баумгартнер, Диоманде, Хардер
Запасные: Айдара, Шлагер, Samba Konaté, Максимович, Гомис, Гулачи, Цингерле, Финкгрефе, Неделькович
1тайм
Магдебург:
Райманн, Мюллер, Матисен, Мусонда, Нолленбергер, Ньяка, Михель, Ульрих, Атик, Жуковски, Пеш
Запасные: Kruth, Херхер, Гешвилль, Dariusz Piotr Stalmach, Диавара, Гриб, Бройниг, Хоти, Бокхорн
Подробнее
Кубок Германии. 1/8 финала
2 декабря 20:00, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д
Завершен
0 - 1
Байер
Матч окончен
90’
+3’
Хофманн   Баде
Джан
90’
87’
Тилльман
Свенссон   Бенсебайни
86’
83’
Поку   Телла
75’
Андрих
Нмеча   Гросс
74’
Беллингем
71’
Антон
68’
Фабиу Силва   Брандт
67’
Чуквуэмека   Байер
67’
Рюэрсон   Гирасси
67’
61’
Кофан   Шик
61’
Терье   Тилльман
2тайм
Перерыв
34’
  Маза
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Джан, Свенссон, Нмеча, Беллингем, Рюэрсон, Чуквуэмека, Фабиу Силва, Адейеми
Запасные: Майер, Ансельмино, Гирасси, Байер, Ян Коуто, Бенсебайни, Брандт, Гросс, Забитцер
1тайм
Байер:
Флеккен, Тапсоба, Андрих, Куанса, Поку, Терье, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Маза, Хофманн, Кофан
Запасные: Сарко, Баде, Белосьян, Эчеверри, Тилльман, Бен-Сегир, Ломб, Шик, Телла
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Германии

