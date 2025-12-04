Кубок Германии. 1/8 финала. «Бавария» обыграла «Унион», «Штутгарт» победил «Бохум», «Гамбург» вылетел от «Хольштайна»

В Кубке Германии проходят матчи 1/8 финала.

Во вторник дортмундская «Боруссия » дома проиграла «Байеру » (0:1) в матче 1/8 финала Кубка Германии, «Лейпциг » победил «Магдебург » (3:1).

В среду «Штутгарт » в гостях справился с «Бохумом» (2:0), «Унион» дома уступил «Баварии» (2:3), «Гамбург» вылетел от «Хольштайн Киль» (1:1, пенальти – 2:4).

Кубок Германии

1/8 финала

Кубок Германии. 1/8 финала 3 декабря 17:00, Рурштадион Бохум Завершен 0 - 2 Штутгарт Матч окончен 89’ Ельч Стергиу 76’ Левелинг Буанани 76’ Штиллер Андрес Ветьен Хофманн 76’ Альфа-Рупрехт Кошчерски 61’ 61’ Эль-Ханнус Фюрих 61’ Хендрикс Нарти Моргалла Пасслак 61’ 47’ Ундав

Оньека Квартенг 46’ Cajetan Benjamin Lenz Машович 46’ 2 тайм Перерыв Strompf 45’ +1’ 12’ Strompf

Бохум Хорн, Виттек, Моргалла, Strompf, Лоосли, Сиссоко, Ветьен, Панневиг, Cajetan Benjamin Lenz, Альфа-Рупрехт, Оньека Запасные: Тиде, Кошчерски, Пасслак, Сиссоко, Хофманн, Квартенг, Реш, Обафеми, Машович 1 тайм Штутгарт: Бредлов, Хендрикс, Шабо, Ельч, Левелинг, Эль-Ханнус, Миттельштедт, Штиллер, Каразор, Ассиньон, Ундав Запасные: Аль-Дахиль, Стергиу, Буанани, Вагноман, Нарти, Тиагу Томаш, Нюбель, Фюрих, Андрес

Кубок Германии. 1/8 финала 3 декабря 19:45, Фолькспаркштадион Гамбург Завершен 1 - 1 Счет в серии пенальти 2 - 4 Хольштайн Киль Счет в серии пенальти 2 : 4 Матч окончен Харрес

Сумаоро

Некич

Мухайм

Шваб

Фабиу Виейра

Ивежич

Филипп

Зец

Пен Перерыв 118’ Харрес

Джатта

107’ 105’ Розенбом Мюллер 2 доп тайм Перерыв Мефферт 100’ Кенигсдорффер Джатта 98’ Торунарига Сумаоро 98’ 94’ Капралик Köster 1 доп тайм Перерыв 90’ Толкин 87’ Некич Торунарига 85’ Гочолейшвили Домпе 82’ 78’ Jonas Torrissen Therkelsen Niehoff 78’ Коменда Некич 69’ Ивежич Рессинг-Лелесиит Сахити 64’ Ремберг Мефферт 64’ 60’ Kasper Stie Davidsen Шваб 54’ Зец 2 тайм Перерыв 12’ Розенбом Ремберг 12’ 9’ Kasper Stie Davidsen Гамбург Перец, Торунарига, Вушкович, Рамуш, Мухайм, Ремберг, Фабиу Виейра, Гочолейшвили, Рессинг-Лелесиит, Кенигсдорффер, Филипп Запасные: Мефферт, Домпе, Сахити, Хойер, Сумаоро, Бальде, Джатта, Микельбрансис, Shafiq Bello Nandja 1 тайм Хольштайн Киль: Вайнер, Толкин, Розенбом, Коменда, Зец, Ивежич, Jonas Torrissen Therkelsen, Kasper Stie Davidsen, Кнудсен, Харрес, Капралик Запасные: Крумрай, Frederik Roslyng Christiansen, Cvjetinovic, Niehoff, Некич, Шваб, Hamza Muqaj, Мюллер, Köster

Кубок Германии. 1/8 финала 2 декабря 17:00, Олимпийский Герта Завершен 6 - 1 Кайзерслаутерн Матч окончен 83’ Şahin Арему 81’ Риттер Краттенмахер

80’ Дардаи Карбовник 79’ Винклер Торстейнссон 79’ Зегуин Демме 79’ Ковнацки

75’ 74’ Kleinhansl Mika Haas 74’ Пртаин Ханслик Резе Краттенмахер 71’ Шулер Ковнацки 71’ 62’ Абиама Алиду Шулер

60’ 46’ Эльведи Leon Reid Robinson 2 тайм Перерыв 45’ +2’ Риттер

45’ +1’ Гьямфи Kennet Eichhorn

31’ 28’ Скюття Винклер

20’ Дардаи 14’ Шулер

5’ Герта Эрнст, Кольбе, Дардаи, Ляйстнер, Гехтер, Kennet Eichhorn, Зегуин, Кюизанс, Винклер, Резе, Шулер Запасные: Ковнацки, Греннинг, Торстейнссон, Айтшбергер, Карбовник, Зесса, Краттенмахер, Герсбек, Демме 1 тайм Кайзерслаутерн: Симони, Гьямфи, Кунце, Эльведи, Риттер, Абиама, Kleinhansl, Şahin, Скюття, Sirch, Пртаин Запасные: Краль, Leon Reid Robinson, Рашль, Mika Haas, Арему, Dion Hofmeister, Тачи, Ханслик, Алиду

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Германии