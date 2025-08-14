Чемпионат России по регби. «Слава» сыграет с «Локомотивом», «ВВА-Подмосковье» встретится с «Металлургом» и другие матчи
16 и 17 августа пройдут матчи 10-го тура PARI чемпионата России по регби.
PARI Чемпионат России по регби
10-й тур
16 августа
Слава – Локомотив – 14.00
Прямая трансляция – здесь.
ВВА-Подмосковье – Металлург – 17.00
Прямая трансляция – здесь.
17 августа
Красный Яр – Енисей-СТМ – 10.00
Прямая трансляция – здесь.
Стрела-Ак Барс – Динамо – 17.00
Прямая трансляция – здесь.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямые трансляции всех встреч покажет Спортс’‘.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
