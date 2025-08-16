«Мальорка» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
«Барселона» сыграет в гостях с «Мальоркой» в 1-м туре Ла Лиги.
Матч пройдет на стадионе «Сон Моиш».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
