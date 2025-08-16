«Зенит» отстает от лидирующего в РПЛ «Локомотива» на 7 очков после 5 матчей, «Спартак» – на 8
«Спартак» и «Зенит» не смогли сократить отставание от лидера Мир РПЛ.
Красно-белые и сине-бело-голубые сыграли вничью в 5-м туре чемпионата России (2:2).
В данный момент «Зенит» занимает 8-е место в турнирной таблице – на его счету теперь 6 очков. «Спартак» идет 11-м с 5 баллами.
Лидером лиги является «Локомотив», набравший 13 очков после 5 матчей.
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
