«Зенит» отстает от лидирующего в РПЛ «Локомотива» на 7 очков после 5 матчей, «Спартак» – на 8

«Спартак» и «Зенит» не смогли сократить отставание от лидера Мир РПЛ.

Красно-белые и сине-бело-голубые сыграли вничью в 5-м туре чемпионата России (2:2). В данный момент «Зенит » занимает 8-е место в турнирной таблице – на его счету теперь 6 очков. «Спартак » идет 11-м с 5 баллами. Лидером лиги является «Локомотив », набравший 13 очков после 5 матчей.