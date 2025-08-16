«Локомотив» останется лидером РПЛ после 5-го тура. У команды Галактионова 13 очков
«Локомотив» останется лидером Мир РПЛ после 5-го тура.
Сегодня команда Михаила Галактионова сыграла вничью с «Балтикой» (1:1).
После 5 первых матчей чемпионата России железнодорожники набрали 13 очков – на их счету 4 победы и 1 ничья. Ни один клуб не сможет догнать их в турнирной таблице до следующего тура.
23 августа московский клуб встретится с «Ростовом».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
