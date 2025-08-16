Песков сообщил, что Путин и Трамп не обсуждали вопрос возвращения российских спортсменов
Песков отрицательно ответил на вопрос, обсуждали ли Путин и Трамп вопросы спорта.
Президенты России и США этой ночью провели переговоры на Аляске.
– Был ли затронут вопрос о возможном возвращении российских спортсменов во время встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа?
– Нет, – сказал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Спорт-Экспресс»
