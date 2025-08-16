43

Песков сообщил, что Путин и Трамп не обсуждали вопрос возвращения российских спортсменов

Песков отрицательно ответил на вопрос, обсуждали ли Путин и Трамп вопросы спорта.

Президенты России и США этой ночью провели переговоры на Аляске.

– Был ли затронут вопрос о возможном возвращении российских спортсменов во время встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа?

– Нет, – сказал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Спорт-Экспресс»
