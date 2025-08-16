«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном» в 1-м туре АПЛ.
Матч пройдет на «Молинью Стэдиум».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Премьер-лига. 1 тур
16 августа 16:30, Молинью
Не начался
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?16912 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости