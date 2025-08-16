3

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном» в 1-м туре АПЛ.

Матч пройдет на «Молинью Стэдиум».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Премьер-лига. 1 тур
16 августа 16:30, Молинью
Вулверхэмптон
Не начался
Манчестер Сити

Календарь АПЛ

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?16912 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Сити
logoВулверхэмптон
онлайны
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Жоао Виктор прибыл в Москву для завершения трансфера в ЦСКА («СЭ»)
733 минуты назад
Старт АПЛ и победа «Ливерпуля», Ливо в «Тракторе», Рублев проиграл Алькарасу, подарки Роналду невесте и другие новости
638 минут назад
АПЛ стартовала! «Вилла» против «Ньюкасла», «Ман Сити» в гостях у «Вулвс», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
480сегодня, 05:17
Рубенс: «Динамо» может побороться за чемпионство в этом сезоне. Будем делать все, что скажет Карпин – добьемся результата. Он отличный специалист»
28сегодня, 04:46
Чемпионат России. «Спартак» против «Зенита», «Локо» в гостях у «Балтики», ЦСКА сыграет с «Динамо» в воскресенье
46сегодня, 04:18
Собираем команду в Основе под 5-й тур РПЛ! Подключайтесь, даже если пропустили начало сезона
сегодня, 03:50Тесты и игры
Хавбек «Спартака» Дмитриев о матче с «Зенитом»: «Надо обязательно выигрывать, чтобы исправлять ситуацию»
7сегодня, 03:28
«Бавария» сделала запросы по Симонсу. Хавбек «Лейпцига» согласовал контракт с «Челси»
6сегодня, 02:50
Глушков о штрафах в «Махачкале»: «Отвернулся от мяча, и нам забили – теряешь 50% премиальных. За второй раз могут лишить 100%»
3сегодня, 02:32
Невилл о дебюте Экитике в АПЛ: «Настоящий талант. Если в «Ливерпуль» придет Исак, у него будет реальный конкурент»
14сегодня, 01:30
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ» отдал 21-летнего опорника Коллиера в аренду «Вест Бромвичу»
9 минут назад
«Ахмат» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
123 минуты назад
«Медведев – это практически 12-й игрок «Зенита». Стрепетов предрек ничью в матче «Спартака» с петербуржцами
849 минут назад
Товарищеские матчи. «Интер» сыграет с «Олимпиакосом», «Ювентус» в гостях у «Аталанты»
сегодня, 05:42
«Рома» не продаст Коне «Интеру». Гасперини рассчитывает на хавбека
3сегодня, 05:11
«Спартак» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
22сегодня, 04:56
«Балтика» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
4сегодня, 04:28
Кьеза после 1-го гола в АПЛ: «Я счастлив в «Ливерпуле». Играю за одну из лучших команд в мире»
5сегодня, 04:00
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Сокола», «Факел» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье, «Торпедо» – с «Уралом» в понедельник
2сегодня, 03:44
Ди Лусиано опроверг варианты со «Спартаком» и «Краснодаром»: «Единственное предложение было от ЦСКА»
сегодня, 03:09