«Балтика» ни разу не проиграла за 5 туров РПЛ и стала 4-й командой с такой серией после выхода из Первой лиги

«Балтика» ни разу не проиграла за 5 туров Мир РПЛ.

Сегодня калининградцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1). До этого были ничьи с «Крыльями» и «Динамо», а также победы над «Спартаком» и «Оренбургом».

Калининградцы стали лишь 4-й командой, поднявшейся из Первой лиги , и не проигравшей в первых пяти турах. Рекордная серия принадлежит «Соколу », который не проигрывал в 8 играх подряд на старте сезона-2001.

Также в пяти турах после повышения не уступали «Черноморец » в 2003 году и «Краснодар » в сезоне-2011/12.