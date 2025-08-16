«Балтика» ни разу не проиграла за 5 туров РПЛ и стала 4-й командой с такой серией после выхода из Первой лиги
«Балтика» ни разу не проиграла за 5 туров Мир РПЛ.
Сегодня калининградцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1). До этого были ничьи с «Крыльями» и «Динамо», а также победы над «Спартаком» и «Оренбургом».
Калининградцы стали лишь 4-й командой, поднявшейся из Первой лиги, и не проигравшей в первых пяти турах. Рекордная серия принадлежит «Соколу», который не проигрывал в 8 играх подряд на старте сезона-2001.
Также в пяти турах после повышения не уступали «Черноморец» в 2003 году и «Краснодар» в сезоне-2011/12.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?18927 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Sports
Источник: Opta Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости