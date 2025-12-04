Автогол спас «Ливерпуль» от поражения от «Сандерленда» – 1:1. Мукиеле забил в свои ворота на 81-й

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Сандерлендом».

«Ливерпуль » дома поделил очки с «Сандерлендом » (1:1) в 14-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Энфилд».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 67-й минуте счет открыл полузащитник гостей Шамсдин Тальби . На 81-й минуте хавбек Флориан Виртц забил первый гол за «красных» после трансфера, однако вскоре гол переписали – это автогол Норди Мукиеле .

