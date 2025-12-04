  • Спортс
Автогол спас «Ливерпуль» от поражения от «Сандерленда» – 1:1. Мукиеле забил в свои ворота на 81-й

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Сандерлендом».

«Ливерпуль» дома поделил очки с «Сандерлендом» (1:1) в 14-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Энфилд».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 67-й минуте счет открыл полузащитник гостей Шамсдин Тальби. На 81-й минуте хавбек Флориан Виртц забил первый гол за «красных» после трансфера, однако вскоре гол переписали – это автогол Норди Мукиеле.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 14 тур
3 декабря 20:15, Энфилд
Ливерпуль
Завершен
1 - 1
Сандерленд
Матч окончен
90’
+1’
Тальби   О`Нин
Робертсон   Керкез
86’
Исак   Кьеза
86’
  Мукиеле
81’
79’
Ле Фе   Гертрюйда
Мак Аллистер   Экитике
74’
67’
  Тальби
Гомес   Джонс
65’
62’
Бробби   Изидор
Гомес
55’
54’
Ле Фе
Гакпо   Салах
46’
2тайм
Перерыв
Ливерпуль
Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Гомес, Мак Аллистер, Гравенберх, Гакпо, Виртц, Собослаи, Исак
Запасные: Керкез, Кьеза, Экитике, Мамардашвили, Эндо, Джонс, Нгумоа, Ньони, Салах
1тайм
Сандерленд:
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Бэллард, Мукиеле, Садики, Г. Джака, Тальби, Хьюм, Ле Фе, Бробби
Запасные: О`Нин, Мандл, Траоре, Пэттерсон, Нил, Изидор, Гертрюйда, Майенда, Аденгра
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

