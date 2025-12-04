Матч окончен
Автогол спас «Ливерпуль» от поражения от «Сандерленда» – 1:1. Мукиеле забил в свои ворота на 81-й
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Сандерлендом».
«Ливерпуль» дома поделил очки с «Сандерлендом» (1:1) в 14-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Энфилд».
На 67-й минуте счет открыл полузащитник гостей Шамсдин Тальби. На 81-й минуте хавбек Флориан Виртц забил первый гол за «красных» после трансфера, однако вскоре гол переписали – это автогол Норди Мукиеле.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 14 тур
3 декабря 20:15, Энфилд
Завершен
1 - 1
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
