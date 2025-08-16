  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Загитова стала 3-й в рейтинге известных и влиятельных татар Москвы по версии «Бизнес Online». Алина обошла Кабаеву, Валиеву, Тарпищева, Файзуллина, Нургалиева, Набиуллину
43

Загитова стала 3-й в рейтинге известных и влиятельных татар Москвы по версии «Бизнес Online». Алина обошла Кабаеву, Валиеву, Тарпищева, Файзуллина, Нургалиева, Набиуллину

Алина Загитова заняла 3-е место в рейтинге известных и влиятельных татар Москвы.

Рейтинг составило издание «Бизнес Online». 

Олимпийская чемпионка 2018 года расположилась на третьей строчке. В 2026 году в Казани откроют школу фигурного катания ее имени, а год назад она презентовала в Казани ледовое шоу «Хранители времени» об истории Татарстана. 

Загитова обошла в рейтинге президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева (4-е место), министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина (6), заместителя секретаря совбеза РФ Рашида Нургалиева (9), председателя Банка России Эльвиру Набиуллину (14). 

На 16-м месте в рейтинге оказалась олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, на 19-м – еще одна фигуристка Камила Валиева

Возглавляет рейтинг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, на втором месте – председатель духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Бизнес Online»
logoАлина Загитова
logoКамила Валиева
logoсборная России
logoАлина Кабаева
женское катание
рейтинги
logoШамиль Тарпищев
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Алина Загитова провела тренировку в «Лужниках»
9сегодня, 10:54Видео
Валиева выступит на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Пекине
2714 августа, 06:15
Александр Галлямов: «Интерес к фигурному катанию в России не только не упал, но и вырос. Трусова, Загитова, Щербакова – самые популярные спортсмены, как бы там ни кричали футболисты»
7114 августа, 06:11
Главные новости
Артур Даниелян в произвольной программе будет кататься под музыку из «Семейки Аддамс»
254 минуты назад
Тарасова об ограничении звонков в мессенджерах: «Мое мнение: лучше, конечно, все открывать, а не закрывать. Но если это для чего-то надо, можно и закрыть»
2155 минут назад
Трусова вышла на лед с новорожденным сыном
100сегодня, 11:41Фото
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
142сегодня, 11:00
Алина Загитова провела тренировку в «Лужниках»
9сегодня, 10:54Видео
Татьяна Тарасова: «Теплая атмосфера на встрече президентов России и США отразится на хороших перспективах во всем»
10сегодня, 10:36
Шешелева и Карнаухов, Щербинина и Петров, Касинс и Брегей, Ковязина и Мохов выступят на контрольных прокатах юниорской сборной России
7сегодня, 10:07
Павел Слюсаренко: «Чикмарева восстановилась полностью, тренируется на максимум»
16сегодня, 08:06
Павел Слюсаренко: «Артемьева и Брюханов в сезон выйдут с этапов Гран-при. Допуск у них будет»
12сегодня, 07:11
Татьяна Тарасова: «Загитова – молодчина, заслужила, чтобы в ее честь назвали школу. Она великая спортсменка»
37вчера, 20:17
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11
Александр Гришин был в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбила электричка (ТАСС)
2275 августа, 13:40
Энберт о смерти Гришина: «Большая утрата и скорбь. Сложно представить, как будут проходить соревнования без его работы»
35 августа, 12:47
Наталья Бестемьянова о гибели Гришина: «Для всех нас это очень большая потеря»
5 августа, 10:41
Дмитрий Соловьев о Гришине: «Это был очень крутой специалист и очень хороший человек»
5 августа, 10:37
Ксения Гущина: «Не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога – мне это было бы интереснее»
214 июля, 10:56