Загитова стала 3-й в рейтинге известных и влиятельных татар Москвы по версии «Бизнес Online». Алина обошла Кабаеву, Валиеву, Тарпищева, Файзуллина, Нургалиева, Набиуллину

Алина Загитова заняла 3-е место в рейтинге известных и влиятельных татар Москвы.

Рейтинг составило издание «Бизнес Online».

Олимпийская чемпионка 2018 года расположилась на третьей строчке. В 2026 году в Казани откроют школу фигурного катания ее имени, а год назад она презентовала в Казани ледовое шоу «Хранители времени» об истории Татарстана.

Загитова обошла в рейтинге президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева (4-е место), министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина (6), заместителя секретаря совбеза РФ Рашида Нургалиева (9), председателя Банка России Эльвиру Набиуллину (14).

На 16-м месте в рейтинге оказалась олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, на 19-м – еще одна фигуристка Камила Валиева .

Возглавляет рейтинг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, на втором месте – председатель духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин.