Болельщики «Спартака» скандировали «Матч ТВ», вы ##### «Зенита» во время игры с петербуржцами
Фанаты «Спартака» скандировали унизительную кричалку про «Матч ТВ».
Красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» в 5-м туре Мир РПЛ (2:2).
Во время матча болельщики московской команды скандировали «Матч ТВ», вы ##### «Зенита», сообщает телеграм-канал «Футбольный Биги – видео/фото».
Напомним, вместо церемонии открытия матча, проходившей на поле, «Матч ТВ» показал созданный с помощью компьютерной графики ролик – в нем гладиатор противостоит льву.
Ранее сообщалось, что представители телеканала по просьбе «Газпрома» звонили в офис «Спартака» с просьбой добавить на поле футболку «Зенита» во время церемонии открытия матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
