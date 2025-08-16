Болельщики «Спартака» скандировали «Матч ТВ», вы ##### «Зенита» во время игры с петербуржцами

Фанаты «Спартака» скандировали унизительную кричалку про «Матч ТВ».

Красно-белые сыграли вничью с «Зенитом » в 5-м туре Мир РПЛ (2:2).

Во время матча болельщики московской команды скандировали «Матч ТВ», вы ##### «Зенита», сообщает телеграм-канал «Футбольный Биги – видео/фото».

Напомним, вместо церемонии открытия матча, проходившей на поле, «Матч ТВ » показал созданный с помощью компьютерной графики ролик – в нем гладиатор противостоит льву.

Ранее сообщалось , что представители телеканала по просьбе «Газпрома» звонили в офис «Спартака » с просьбой добавить на поле футболку «Зенита» во время церемонии открытия матча.