«Спартак» недоволен Самошниковым и думает о возвращении Пруцева (Legalbet)
«Спартак» не впечатлен игрой Самошникова.
«Спартак» рассматривает возможность вернуть Данила Пруцева зимой.
Как сообщает Legalbet, в московском клубе недовольны выступлениями Ильи Самошникова. Руководство «возмущено» тем, что приобретенный у «Локомотива» футболист провел всего 297 минут во всех турнирах.
В связи с этим «Спартак» изучает вариант с отзывом Пруцева из аренды, хотя сам полузащитник предпочел бы остаться в «Локомотиве» до конца сезона.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
