«Спартак» недоволен Самошниковым и думает о возвращении Пруцева (Legalbet)

«Спартак» не впечатлен игрой Самошникова.

«Спартак » рассматривает возможность вернуть Данила Пруцева зимой.

Как сообщает Legalbet, в московском клубе недовольны выступлениями Ильи Самошникова . Руководство «возмущено» тем, что приобретенный у «Локомотива » футболист провел всего 297 минут во всех турнирах.

В связи с этим «Спартак» изучает вариант с отзывом Пруцева из аренды, хотя сам полузащитник предпочел бы остаться в «Локомотиве» до конца сезона.