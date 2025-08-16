«Барса» зарегистрировала Рэшфорда. Арендованный у «МЮ» форвард сможет сыграть в 1-м туре с «Мальоркой»
Маркус Рэшфорд сможет сыграть за «Барселону» в матче против «Мальорки».
27-летний форвард официально зарегистрирован Ла Лигой и внесен в заявку «Барселоны» на сезон.
Рэшфорд сможет принять участие в матче первого тура чемпионата против «Мальорки», который пройдет 16 августа.
Напомним, летом «Барса» арендовала Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед».
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Ла Лиги в X
