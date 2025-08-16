«Балтика» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 15:00

«Локомотив» сыграет в гостях с «Балтикой» в 5-м туре Мир РПЛ.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ? 16561 голос Мохамед Салах Коул Палмер Эрлинг Холанд Букайо Сака Бруну Фернандеш Кто-то другой Поделитесь c миром своим ответом