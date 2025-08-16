«Балтика» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
«Локомотив» сыграет в гостях с «Балтикой» в 5-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «Ростех Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 15:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига. 5 тур
16 августа 12:00, Ростех Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
