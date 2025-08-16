«Спартак» поместил Голдобина в список отказов. У форварда 67 очков за 74 игры в прошлом сезоне

«Спартак» поместил Николая Голдобина в список отказов.

Об этом красно-белые сообщили в клубных соцсетях.

В течение 48 часов любой клуб Фонбет чемпионата КХЛ может предложить форварду продолжить карьеру в его системе.

В прошлом сезоне Голдобин набрал 55 (21+34) очков за 62 игры в регулярном чемпионате, а также 12 (3+9) баллов за 12 матчей в Кубке Гагарина.

Действующее соглашение 29-летнего хоккеиста со «Спартаком » рассчитано до 31 мая 2026 года.

Ерыкалов о том, что «Спартак» предлагает Голдобину обмен: «Речь не о СКА или топ-клубе, а о «Барысе», «Амуре» и так далее. Это выглядит как угроза: не подписываешься – поедешь далеко»