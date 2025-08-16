«Зенит» 4 матча не выигрывает в Мир РПЛ. У команды Семака 1 победа в 5 турах, она ближе к последнему месту, чем к первому

«Зенит» не может победить в Мир РПЛ почти месяц.

Команда Сергея Семака сегодня разделила очки со «Спартаком » (2:2) в 5-м туре. Серия без побед в чемпионате теперь составляет 4 игры.

За пять туров в новом сезоне петербуржцы одержали всего одну победу. На данный момент с шестью очками они ближе к последнему месту («Пари НН» – 0 очков), чем к первому («Локомотив» – 13 баллов).

23 августа «Зенит » встретится с «Динамо» Махачкала.