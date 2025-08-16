  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» 4 матча не выигрывает в Мир РПЛ. У команды Семака 1 победа в 5 турах, она ближе к последнему месту, чем к первому
32

«Зенит» 4 матча не выигрывает в Мир РПЛ. У команды Семака 1 победа в 5 турах, она ближе к последнему месту, чем к первому

«Зенит» не может победить в Мир РПЛ почти месяц.

Команда Сергея Семака сегодня разделила очки со «Спартаком» (2:2) в 5-м туре. Серия без побед в чемпионате теперь составляет 4 игры.

За пять туров в новом сезоне петербуржцы одержали всего одну победу. На данный момент с шестью очками они ближе к последнему месту («Пари НН» – 0 очков), чем к первому («Локомотив» – 13 баллов).

23 августа «Зенит» встретится с «Динамо» Махачкала.

А что теперь делать со Станковичем?208 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» не побеждает 4 матча. Из семи игр сезона команда Станковича выиграла две – в июле
30сегодня, 16:33
Семак ни разу не обыграл Станковича – 2 ничьих и поражение
37сегодня, 16:32
«Спартак» выиграл 1 из 9 последних матчей против «Зенита»
69сегодня, 16:28
Главные новости
Егор Титов: «Станковича нужно оставлять, дайте человеку время. Я доволен тем, что «Спартак» доминировал и не проиграл «Зениту»
72 минуты назад
Суперкубок Германии. «Бавария» в гостях у «Штутгарта». Кейн и Вольтемаде играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:30
144 минуты назад
Соболев отказался общаться с журналистами после матча со «Спартаком»: «Ни в коем случае»
169 минут назад
Станкович про 2:2 с «Зенитом»: «Я наслаждался игрой «Спартака», не хватило удачи с пенальти. Анализируем, почему начинаем лучше играть, пропустив гол, и работаем над исправлением этого»
1912 минут назад
Экс-судья Егоров о пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Зенитом»: «Чистейший игровой момент. Был легкий контакт – вскользь, без удара, без наступа, без жесткого стыка»
2715 минут назад
«Мальорка» – «Барселона». 0:1 – Рафинья забил с паса Ямаля! Онлайн-трансляция
7317 минут назадLive
Ла Лига стартовала! «Барселона» в гостях у «Мальорки», «Валенсия» примет «Сосьедад» Захаряна, «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
6818 минут назадLive
Чемпионат России. «Спартак» и «Зенит» сыграли 2:2, «Локо» и «Балтика» поделили очки, «Ахмат» против «Крыльев»
202719 минут назадLive
Семак о 2-й желтой Дугласа в матче со «Спартаком»: «Не согласен абсолютно, не было акцентированного надавливания. Удаление в таком матче – кому оно нужно?»
5431 минуту назад
Болельщики «Спартака» скандировали «Матч ТВ», вы ##### «Зенита» во время игры с петербуржцами
7035 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Холанд стал лучшим бомбардиром «Сити» при Гвардиоле в АПЛ – 86 голов. Норвежец обошел Стерлинга, сыграв на 96 матчей меньше
36 минут назад
«Ахмат» – «Крылья Советов». 1:0 – Касинтура забил на 5-й! Онлайн-трансляция
614 минут назадLive
«Говорил судье: «Не имеешь права». Ребята подбежали и сразу сказали о двух касаниях у Барко. «Зенит» приобрел очко, как бы плохо это ни звучало». Адамов про 2:2 со «Спартаком»
717 минут назад
Литвинов о двойном касании Барко: «Нога просто поехала, это случается в футболе. Самое главное – поддержать его»
1925 минут назад
«Штутгарт» купил форварда «Вольфсбурга» Томаша за 11+2 млн евро. Контракт – до 2029-го
134 минуты назадФото
«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити». 0:2 – Холанд и Рейндерс забили. Онлайн-трансляция
942 минуты назадLive
Лига 1 стартовала! «Монако» Головина играет с «Гавром», «Лион» победил «Ланс», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Нантом» в воскресенье
2848 минут назадLive
Алаев о матче «Спартак» – «Зенит»: «Шикарная игра, лучшая в сезоне. Надеюсь, будут еще лучше»
1651 минуту назад
Товарищеские матчи. «Интер» сыграет с «Олимпиакосом», «Ювентус» в гостях у «Аталанты»
52 минуты назад
Первая лига. «Ротор» и «Сокол» сыграли вничью, «Факел» встретится с «Черноморцем» в воскресенье, «Торпедо» – с «Уралом» в понедельник
1153 минуты назад