«Зенит» 4 матча не выигрывает в Мир РПЛ. У команды Семака 1 победа в 5 турах, она ближе к последнему месту, чем к первому
«Зенит» не может победить в Мир РПЛ почти месяц.
Команда Сергея Семака сегодня разделила очки со «Спартаком» (2:2) в 5-м туре. Серия без побед в чемпионате теперь составляет 4 игры.
За пять туров в новом сезоне петербуржцы одержали всего одну победу. На данный момент с шестью очками они ближе к последнему месту («Пари НН» – 0 очков), чем к первому («Локомотив» – 13 баллов).
23 августа «Зенит» встретится с «Динамо» Махачкала.
А что теперь делать со Станковичем?208 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости