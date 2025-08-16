Фанат в инвалидной коляске оскорбил Семеньо на почве расизма. 47-летнего болельщика «Ливерпуля» вывели со стадиона в перерыве матча с «Борнмутом», полиция ведет расследование
Фанат в инвалидной коляске оскорбил Энтойна Семеньо на почве расизма.
Полузащитник «Борнмута» подвергся расистским оскорблениям в ходе матча первого тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:4).
Во втором тайме игры Энтойн Семеньо сделал дубль.
Футболист сообщил, что подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщика «Ливерпуля», а в перерыве матча трое полицейских вывели со стадиона мужчину в инвалидной коляске. Полиция ведет расследование, сообщает The Guardian.
«Мы можем подтвердить, что 47-летний мужчина был выведен со стадиона «Энфилд» после сообщений о расистских оскорблениях в адрес игрока «Борнмута» Энтойна Семеньо на матче между «Ливерпулем» и «Борнмутом», – сообщила полиция Мерсисайда.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?17517 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Guardian
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости