Фанат в инвалидной коляске оскорбил Семеньо на почве расизма. 47-летнего болельщика «Ливерпуля» вывели со стадиона в перерыве матча с «Борнмутом», полиция ведет расследование

Фанат в инвалидной коляске оскорбил Энтойна Семеньо на почве расизма.

Полузащитник «Борнмута» подвергся расистским оскорблениям в ходе матча первого тура АПЛ против «Ливерпуля » (2:4).

Во втором тайме игры Энтойн Семеньо сделал дубль.

Футболист сообщил, что подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщика «Ливерпуля», а в перерыве матча трое полицейских вывели со стадиона мужчину в инвалидной коляске. Полиция ведет расследование, сообщает The Guardian.

«Мы можем подтвердить, что 47-летний мужчина был выведен со стадиона «Энфилд» после сообщений о расистских оскорблениях в адрес игрока «Борнмута » Энтойна Семеньо на матче между «Ливерпулем» и «Борнмутом», – сообщила полиция Мерсисайда.