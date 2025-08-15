Лига 1 стартует! «Марсель» в гостях у «Ренна», «Монако» сыграет в субботу, «ПСЖ» – в воскресенье
В Лиге 1 пройдут матчи первого тура .
В матче открытия сезона «Ренн» примет «Марсель».
В субботу «Монако» Александра Головина сыграет с «Гавром», «Ницца» встретится с «Тулузой».
В воскресенье «ПСЖ» на выезде сыграет с «Нантом».
1-й тур
15 августа 18:45, Роазон Парк
16 августа 15:00, Болларт-Делелис
16 августа 19:05, Альянц Ривьера
17 августа 13:00, Cтад Франсис Ле Бле
17 августа 15:15, Стад Раймон Копа
17 августа 15:15, Аббе-Дешам
17 августа 15:15, Стад Сен-Симфорьен
17 августа 18:45, Стад ля Божуар
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
