Лига 1 стартует! «Марсель» в гостях у «Ренна», «Монако» сыграет в субботу, «ПСЖ» – в воскресенье

В Лиге 1 пройдут матчи первого тура .

В матче открытия сезона «Ренн » примет «Марсель ».

В субботу «Монако » Александра Головина сыграет с «Гавром », «Ницца» встретится с «Тулузой».

В воскресенье «ПСЖ» на выезде сыграет с «Нантом».

Чемпионат Франции

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

