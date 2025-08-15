  • Спортс
1

Лига 1 стартует! «Марсель» в гостях у «Ренна», «Монако» сыграет в субботу, «ПСЖ» – в воскресенье

В Лиге 1 пройдут матчи первого тура .

В матче открытия сезона «Ренн» примет «Марсель».

В субботу «Монако» Александра Головина сыграет с «Гавром», «Ницца» встретится с «Тулузой».

В воскресенье «ПСЖ» на выезде сыграет с «Нантом».

Чемпионат Франции

1-й тур

Лига 1. 1 тур
15 августа 18:45, Роазон Парк
Ренн
Не начался
Марсель
Лига 1. 1 тур
16 августа 15:00, Болларт-Делелис
Ланс
Не начался
Лион
Лига 1. 1 тур
16 августа 17:00, Луи II
Монако
Не начался
Гавр
Лига 1. 1 тур
16 августа 19:05, Альянц Ривьера
Ницца
Не начался
Тулуза
Лига 1. 1 тур
17 августа 13:00, Cтад Франсис Ле Бле
Брест
Не начался
Лилль
Лига 1. 1 тур
17 августа 15:15, Стад Раймон Копа
Анже
Не начался
Париж
Лига 1. 1 тур
17 августа 15:15, Аббе-Дешам
Осер
Не начался
Лорьян
Лига 1. 1 тур
17 августа 15:15, Стад Сен-Симфорьен
Мец
Не начался
Страсбур
Лига 1. 1 тур
17 августа 18:45, Стад ля Божуар
Нант
Не начался
ПСЖ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
