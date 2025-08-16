Фанаты «Спартака» оскорбляли Соболева и протягивали форварду «Зенита» купюры после матча

У Александра Соболева возник конфликт с болельщиками «Спартака».

«Зенит » сыграл вничью с московской командой в 5-м туре Мир РПЛ (2:2). Соболев забил последний гол в матче.

После матча болельщики красно-белых встретили бывшего игрока своей команды у стадиона, скандируя нецензурные кричалки в его адрес и протягивая ему купюры.

Футболисту, направлявшемуся к микроавтобусу, пришлось попросить стюардов и друзей о помощи. Некоторые болельщики «Спартака » пытались остановить его, цепляя его за лямки рюкзака.

После этого между фанатами и людями, провожавшими Соболева , случилась перепалка, которая едва не переросла в потасовку, пишет «РБ Спорт».