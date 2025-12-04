Матч окончен
«Лидс» обыграл «Челси» – 3:1! Нету забил гол престижа за «синих»
«Челси» уступил «Лидсу».
«Челси» в гостях проиграл «Лидсу» (1:3) в 14-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Элланд Роуд».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 6-й минуте счет открыл защитник хозяев Яка Бийол. На 43-й забил хавбек Ао Танака.
На 50-й Педру Нету отыграл один гол. На 72-й форвард Доминик Калверт-Льюин забил третий мяч своей команды и установил окончательный счет в матче.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 14 тур
3 декабря 20:15, Элланд Роуд
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
