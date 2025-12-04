«Лидс» обыграл «Челси» – 3:1! Нету забил гол престижа за «синих»

«Челси» уступил «Лидсу».

«Челси » в гостях проиграл «Лидсу » (1:3) в 14-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Элланд Роуд».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 6-й минуте счет открыл защитник хозяев Яка Бийол . На 43-й забил хавбек Ао Танака .

На 50-й Педру Нету отыграл один гол. На 72-й форвард Доминик Калверт-Льюин забил третий мяч своей команды и установил окончательный счет в матче.

