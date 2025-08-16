Мохаммед Али занял первое место в голосовании Спортса’’ за лучшего тяжеловеса в истории бокса. Усик – пятый

На Спортсе’’ завершились выборы лучшего тяжеловеса в истории бокса, которые продлились 10 дней.

Выборы состояли из двух частей – голосование пользователей (больше 14 тысяч участников) и голосование экспертов (37 участников), куда вошли боксеры, тренеры, журналисты и блогеры.

Каждый составил свою пятерку сильнейших. За первое место в каждой заполненной анкете боксер получал 5 очков, за второе – 4, за третье – 3, за четвертое – 2, за пятое – 1. Мы суммировали все голоса и, чтобы уравновесить пользовательские и экспертные голоса, определили лучшего по системе нормализованных баллов (подробности подсчета – здесь ).

Лучшим стал Мохаммед Али. Среди пользователей из почти 71 тысячи максимальных баллов он набрал больше 54 тысяч (упоминается в 13 тысячах анкетах, в 6 тысячах – на первом месте). Среди экспертов он вошел в пятерку в 33 анкетах из 37 (в 25 – на первом месте) и набрал 149 баллов из 185 максимально возможных.

Второе место занял Майк Тайсон, который стал вторым и среди пользователей, и среди экспертов. В голосовании пользователей он отстал от первого места на 11 тысяч баллов (43 тысячи), а у экспертов набрал 82 балла из 185 возможных.

Третий – Леннокс Льюис. В голосовании экспертов он занял третье место, набрав 64 балла (в шести анкетах его поставили на первое место, больше – только у Али). Но у пользователей стал четвертым, уступив Александру Усику на тысячу баллов (20,5 тысячи против 19,4 тысячи).

Так выглядит топ-10:

