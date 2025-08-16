«Ахмат» выиграл оба матча в РПЛ при Черчесове – у «Крыльев» и «Зенита»

«Ахмат» выиграл оба матча при Станиславе Черчесове в Мир РПЛ.

Сегодня грозненский клуб победил «Крылья Советов » в 5-м туре Мир РПЛ со счетом 3:1 в 5-м туре Мир РПЛ.

Это была вторая игра «Ахмата » под руководством бывшего тренера сборной России в рамках Премьер-лиги. 9 августа команда Черчесова обыграла «Зенит» (1:0).

Отметим, что между этими матчами грозненцы уступили «Оренбургу» в Фонбет Кубке России (1:2).