22

«Ахмат» выиграл оба матча в РПЛ при Черчесове – у «Крыльев» и «Зенита»

«Ахмат» выиграл оба матча при Станиславе Черчесове в Мир РПЛ.

Сегодня грозненский клуб победил «Крылья Советов» в 5-м туре Мир РПЛ со счетом 3:1 в 5-м туре Мир РПЛ. 

Это была вторая игра «Ахмата» под руководством бывшего тренера сборной России в рамках Премьер-лиги. 9 августа команда Черчесова обыграла «Зенит» (1:0).

Отметим, что между этими матчами грозненцы уступили «Оренбургу» в Фонбет Кубке России (1:2). 

А что теперь делать со Станковичем?2882 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoпремьер-лига Россия
logoСтанислав Черчесов
logoАхмат
logoКрылья Советов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Барселона» одержала 23 разгромные победы при Флике. Сегодня – над «Мальоркой» (3:0)
через 1 минуту
Гвардиола о 4:0 с «Вулвс»: «Первый тайм был хорошим, второй – нет. Рейндерс прекрасен, креативность Шерки впечатляет»
24 минуты назад
«В Саратове у твоей мамаши». Смолов нагрубил сопернику в CS после поражения. Вероятно, мама игрока ответила ему в комментариях
24 минуты назадКиберспорт
Семак описал бы старт сезона «отрицательным» словом: «Зенит» потерял очень много очков. Где-то не повезло, где-то, как со «Спартаком», о победе вряд ли можно говорить. Нужно перетерпеть»
2817 минут назад
Ла Лига стартовала! «Барселона» разгромила «Мальорку», «Валенсия» принимает «Сосьедад» Захаряна, «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
14918 минут назадLive
«Барса» разгромила «Мальорку на выезде – 3:0. У Ямаля гол+пас, Морланеса и Мурики удалили в первом тайме
46018 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» и «Зенит» сыграли 2:2, «Локо» и «Балтика» поделили очки, «Ахмат» победил «Крылья Советов»
208126 минут назад
44-летний Фабио повторил рекорд Шилтона по количеству официальных матчей. У вратаря «Флуминенсе» 1390 игр в карьере
228 минут назад
Рафинья должен был получить красную за фол на Морее, считает экс-судья Итурральде: «Это удар сзади и на уровне колена. Он мог травмировать игрока»
3838 минут назадФото
Экс-судья Бурруль о голе Феррана: «Решение судьи непрофессионально,остановить матч было бы самым логичным. Раильо лежит на газоне, игроки «Мальорки» остановились»
1844 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кадыров и Федорищев побывали на игре «Ахмат» – «Крылья». Глава Чечни написал: «Вячеслав Андреевич посетил строящийся район имени президента Путина, отметил всестороннее развитие республики»
3 минуты назадФото
Глава АПЛ Мастерс о расизме в адрес Семеньо: «Это проблема общества, она проникает в футбол, этого не должно происходить ни на стадионе, ни в интернете. Важно говорить об этом»
6 минут назад
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Касинтуры – 3:1
2826 минут назад
Рейндерс о дебюте за «Сити» в АПЛ: «Приятно начать с гола и ассиста. Я многому учусь у Гвардиолы, появилось новое видение игры в футбол. Наша главная цель – Премьер-лига»
227 минут назад
Лига 1 стартовала! «Монако» Головина обыграл «Гавр», «Лион» победил «Ланс», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Нантом» в воскресенье
3144 минуты назадLive
Жедсон о «Спартаке»: «Большая честь играть в самом популярном клубе страны. Хочу изучать русский, чтобы улучшить коммуникацию вне поля»
758 минут назад
Товарищеские матчи. «Интер» играет с «Олимпиакосом», «Ювентус» в гостях у «Аталанты»
сегодня, 18:46Live
Кубок Италии. «Комо» обыграл «Зюдтироль», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
3сегодня, 18:45Live
Экс-арбитр Барренечеа Монтеро про гол Феррана «Мальорке»: «Здесь не о чем спорить. Судья полагал, что Раильо симулировал, и разрешил продолжить игру»
6сегодня, 18:45
Маркиньос: «Мы поддерживаем Станковича, рады работать с ним. Будем надеяться, что это выльется в результат»
2сегодня, 18:42