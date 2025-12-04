  • Спортс
  Уэсли Снейдер: «Настоящей «десятки», какой был я, больше не существует. Ни одна команда в Европе не играет с ними, сейчас важнее универсальность и физическая подготовка»
43

Уэсли Снейдер: «Настоящей «десятки», какой был я, больше не существует. Ни одна команда в Европе не играет с ними, сейчас важнее универсальность и физическая подготовка»

Уэсли Снейдер: «десяток» больше не существует.

Бывший полузащитник сборной Нидерландов, «Реала», «Интера» и других клубов Уэсли Снейдер считает, что в современной футболе нет классических «десяток».

– Футбол сейчас настолько физический, он так изменился... Есть ли игрок, который напоминает вас?

– Роли десятого номера больше не существует. Я был настоящим десятым номером, как в старые добрые времена. Эта роль ушла в прошлое.

Сейчас важны полузащитники с хорошей физической подготовкой. Все тренируются, чтобы стать универсальным полузащитником. Меня невозможно было научить быть универсальным полузащитником.

Я был хавбеком, и моей задачей было помогать нападающим, а не перекрывать все поле, поэтому для меня роли атакующего полузащитника больше не существует.

Не думаю, что в Европе есть хоть одна команда, которая играет с настоящим атакующим полузащитником. Возможно, в сборных мы видим «десятки», но сейчас многие тренеры предпочитают играть с одним опорным полузащитником и двумя на позиции «десятки». Это совсем другое дело, – отметил Снейдер.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
