«Барса» забила, когда Раильо лежал на газоне после попадания в голову мячом. Судья Мунуэра засчитал гол Феррана, игроки и тренеры «Мальорки» возмутились
«Барселона» забила спорный гол «Мальорке».
Ламин Ямаль нанес удар из-за пределов штрафной на 23-й минуте матча 1-го тура Ла Лиги (2:0, перерыв), попав в голову Антонио Раильо. Защитник «Мальорки» упал на газон и не поднимался.
Мяч подхватил Ферран Торррес и дальним ударом отправил его в сетку. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро засчитал гол.
Игроки и тренеры «Мальорки» начали апеллировать к судье, посчитав, что он должен был остановить игру из-за лежавшего на газоне игрока.
