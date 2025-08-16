«Барса» забила, когда Раильо лежал на газоне после попадания в голову мячом. Судья Мунуэра засчитал гол Феррана, игроки и тренеры «Мальорки» возмутились

«Барселона» забила спорный гол «Мальорке».

Ламин Ямаль нанес удар из-за пределов штрафной на 23-й минуте матча 1-го тура Ла Лиги (2:0, перерыв), попав в голову Антонио Раильо. Защитник «Мальорки» упал на газон и не поднимался.

Мяч подхватил Ферран Торррес и дальним ударом отправил его в сетку. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро засчитал гол.

Игроки и тренеры «Мальорки» начали апеллировать к судье, посчитав, что он должен был остановить игру из-за лежавшего на газоне игрока.

Изображения: кадры из трансляции Movistar