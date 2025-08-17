Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе
На UFC 319 в Чикаго прошел титульный бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси.
Чимаев победил единогласным решением судей (50-44 – трижды). Он провел девятый поединок в UFC и впервые подрался за титул.
Дю Плесси владел поясом с января-2024 и за это время провел две защиты. Это его первое поражение в UFC.
Как победить Хамзата Чимаева – самого агрессивного бойца UFC?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
