Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе

На UFC 319 в Чикаго прошел титульный бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси .

Чимаев победил единогласным решением судей (50-44 – трижды). Он провел девятый поединок в UFC и впервые подрался за титул.

Дю Плесси владел поясом с января-2024 и за это время провел две защиты. Это его первое поражение в UFC.

Как победить Хамзата Чимаева – самого агрессивного бойца UFC?